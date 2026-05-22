  4. Буковина: планы на межсезонье и возможные легионеры
22 мая 2026, 13:36
Отпуск у футболистов черновицкого клуба будет коротким

Как стало известно Sport.ua, чемпионы Первой лиги уйдут в отпуск второго июня, но уже 25 июня возобновят тренировочный процесс после детального медосмотра.

По имеющейся информации, в начале июля черновицкая команда отправится в Закарпатье, где и будет готовиться к новому сезону в УПЛ. Ожидается участие в 6-7 спаррингах.

В настоящее время достигнута договоренность о переходе в «Буковину» стоппера Владислава Приймака из «Оболони». Что касается еще одного потенциального новичка – полузащитника Максима Задераки из «Кривбасса», то с его представителями еще ведутся переговоры.

Не исключено, что в межсезонье ряды «Буковины» пополнят и несколько легионеров, возможности которых сейчас тренерский штаб во главе с Сергеем Шищенко подробно изучает.

Сейчас «Буковина» уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 78 очков и в предпоследнем туре будет принимать ближайшего преследователя – «Черноморец».

Ранее чемпион Первой лиги договорился о первом новичке под сезон УПЛ.

