Буковина: планы на межсезонье и возможные легионеры
Отпуск у футболистов черновицкого клуба будет коротким
Как стало известно Sport.ua, чемпионы Первой лиги уйдут в отпуск второго июня, но уже 25 июня возобновят тренировочный процесс после детального медосмотра.
По имеющейся информации, в начале июля черновицкая команда отправится в Закарпатье, где и будет готовиться к новому сезону в УПЛ. Ожидается участие в 6-7 спаррингах.
В настоящее время достигнута договоренность о переходе в «Буковину» стоппера Владислава Приймака из «Оболони». Что касается еще одного потенциального новичка – полузащитника Максима Задераки из «Кривбасса», то с его представителями еще ведутся переговоры.
Не исключено, что в межсезонье ряды «Буковины» пополнят и несколько легионеров, возможности которых сейчас тренерский штаб во главе с Сергеем Шищенко подробно изучает.
Сейчас «Буковина» уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 78 очков и в предпоследнем туре будет принимать ближайшего преследователя – «Черноморец».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
