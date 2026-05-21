Чемпион Первой лиги договорился о первом новичке под сезон УПЛ

Буковина, которая стала чемпионом Первой лиги и готовится к сезону УПЛ, начинает комплектование состава под сезон в УПЛ.

Сообщается, что черновицкий клуб согласовал условия контракта с центральным защитником Владиславом Приймаком, который перейдет в новую команду на правах свободного агента.

Нынешний сезон игрок провел в Оболони. Отыграл 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Ранее наставник Буковины Сергей Шищенко уже работал с Приймаком в Оболони.