Украина. Первая лига21 мая 2026, 18:41 | Обновлено 21 мая 2026, 18:50
478
0
Чемпион Первой лиги договорился о первом новичке под сезон УПЛ
Буковина усилит состав Приймаком
21 мая 2026, 18:41 | Обновлено 21 мая 2026, 18:50
478
0
Буковина, которая стала чемпионом Первой лиги и готовится к сезону УПЛ, начинает комплектование состава под сезон в УПЛ.
Сообщается, что черновицкий клуб согласовал условия контракта с центральным защитником Владиславом Приймаком, который перейдет в новую команду на правах свободного агента.
Нынешний сезон игрок провел в Оболони. Отыграл 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Ранее наставник Буковины Сергей Шищенко уже работал с Приймаком в Оболони.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 мая 2026, 08:44 9
Артем может перейти в «Ювентус»
Футбол | 21 мая 2026, 12:32 8
Рассказываем о буднях стадиона, на котором Диего Марадона забил лучший мяч прошлого столетия
Футбол | 21.05.2026, 16:47
Футбол | 21.05.2026, 06:41
Футбол | 21.05.2026, 10:24
Комментарии 0
Популярные новости
21.05.2026, 11:01 4
20.05.2026, 20:39 13
20.05.2026, 17:49 5
20.05.2026, 10:40 24
20.05.2026, 22:59 6
19.05.2026, 20:59
21.05.2026, 08:23 80
20.05.2026, 09:53 9