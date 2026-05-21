Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион Первой лиги договорился о первом новичке под сезон УПЛ
Украина. Первая лига
21 мая 2026, 18:41 | Обновлено 21 мая 2026, 18:50
478
0

Чемпион Первой лиги договорился о первом новичке под сезон УПЛ

Буковина усилит состав Приймаком

21 мая 2026, 18:41 | Обновлено 21 мая 2026, 18:50
478
0
Чемпион Первой лиги договорился о первом новичке под сезон УПЛ
ФК Оболонь. Владислав Приймак

Буковина, которая стала чемпионом Первой лиги и готовится к сезону УПЛ, начинает комплектование состава под сезон в УПЛ.

Сообщается, что черновицкий клуб согласовал условия контракта с центральным защитником Владиславом Приймаком, который перейдет в новую команду на правах свободного агента.

Нынешний сезон игрок провел в Оболони. Отыграл 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Ранее наставник Буковины Сергей Шищенко уже работал с Приймаком в Оболони.

По теме:
Тарас СТЕПАНЕНКО – о завершении карьеры и работе в сборной Украины
Шахтер – Колос – 0:1. Сенсация в последнем матче сезона. Видео гола, обзор
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Владислав Приймак Украинская Премьер-лига Буковина Черновцы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Футбол | 21 мая 2026, 08:44 9
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб

Артем может перейти в «Ювентус»

Легендарная Ацтека. Главная арена Мексики ЧМ-2026 и куча проблем вокруг нее
Футбол | 21 мая 2026, 12:32 8
Легендарная Ацтека. Главная арена Мексики ЧМ-2026 и куча проблем вокруг нее
Легендарная Ацтека. Главная арена Мексики ЧМ-2026 и куча проблем вокруг нее

Рассказываем о буднях стадиона, на котором Диего Марадона забил лучший мяч прошлого столетия

Милевский обратился к Динамо после победы команды в Кубке Украины
Футбол | 21.05.2026, 16:47
Милевский обратился к Динамо после победы команды в Кубке Украины
Милевский обратился к Динамо после победы команды в Кубке Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 06:41
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Футбол | 21.05.2026, 10:24
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 4
Бокс
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 24
Футбол
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
19.05.2026, 20:59
Хоккей
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 80
Футбол
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем