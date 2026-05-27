3 страны. Вратарь клуба УПЛ ведет переговоры с зарубежными командами
Иван Пахолюк может покинуть Колос
Вратарь юношеской сборной Украины и ковалевского «Колоса» Иван Пахолюк может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Zorya Londonsk.
По информации источника, в настоящее время 22-летний футболист ведет серьезные переговоры с клубами из трех европейских стран: Польши, Венгрии и Хорватии.
Иван Пахолюк в сезоне 2025/26 провел 27 матчей на клубном уровне, пропустив 23 гола. В 11 матчах голкиперу удалось сохранить свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
В 2025 году Иван Пахолюк был признан лучшим игроком ковалевского «Колоса».
