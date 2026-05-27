Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 3 страны. Вратарь клуба УПЛ ведет переговоры с зарубежными командами
Украина. Премьер лига
27 мая 2026, 16:54 |
524
2

3 страны. Вратарь клуба УПЛ ведет переговоры с зарубежными командами

Иван Пахолюк может покинуть Колос

27 мая 2026, 16:54 |
524
2 Comments
3 страны. Вратарь клуба УПЛ ведет переговоры с зарубежными командами
ФК Колос. Иван Пахолюк

Вратарь юношеской сборной Украины и ковалевского «Колоса» Иван Пахолюк может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Zorya Londonsk.

По информации источника, в настоящее время 22-летний футболист ведет серьезные переговоры с клубами из трех европейских стран: Польши, Венгрии и Хорватии.

Иван Пахолюк в сезоне 2025/26 провел 27 матчей на клубном уровне, пропустив 23 гола. В 11 матчах голкиперу удалось сохранить свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

В 2025 году Иван Пахолюк был признан лучшим игроком ковалевского «Колоса».

По теме:
Большой трансфер. Барселона близка к подписанию игрока сборной Англии
В ЛНЗ отреагировали на слухи о трансферах игроков Руха
ГАБОВДА – об интересе Вереса к Чачуа: «Не понимаю, кому это выгодно»
Иван Пахолюк Колос Ковалевка Эндрю Тодос трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу чемпионат Хорватии по футболу чемпионат Венгрии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Zorya Londonsk
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Футбол | 27 мая 2026, 08:54 7
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба

Тренер может возглавить «Бешикташ»

ОФИЦИАЛЬНО. Верес назначил экс-главу ГСЧС новым вице-президентом
Футбол | 27 мая 2026, 14:48 0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес назначил экс-главу ГСЧС новым вице-президентом
ОФИЦИАЛЬНО. Верес назначил экс-главу ГСЧС новым вице-президентом

Сергей Крук начал футбольный этап в жизни

Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Футбол | 27.05.2026, 08:05
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В очных поединках мы переиграли Шахтер и Динамо»
Футбол | 27.05.2026, 08:00
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В очных поединках мы переиграли Шахтер и Динамо»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В очных поединках мы переиграли Шахтер и Динамо»
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27.05.2026, 09:36
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Динамо б не завадив нормальний воротар. За всю історію клубу в період незалежності Нещерт найслабший воротар
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
26.05.2026, 15:59 32
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 6
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
25.05.2026, 16:41 50
Бокс
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 23
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем