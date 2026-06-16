Вратаря сборной Украины оценили в астрономическую сумму трансфера

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет серьезный интерес к вратарю «Бенфики» и сборной Украины Анатолию Трубину.

Клуб АПЛ внимательно следит за 24-летним украинцем в преддверии летнего трансферного окна. В «шпорах» рассматривают Трубина как потенциальную замену Гульельмо Викарио.

В нынешнем сезоне вратарь провел 13 «сухих» матчей в чемпионате Португалии — это четвертый показатель в лиге. Всего в составе «Бенфики» украинец уже имеет 59 матчей без пропущенных мячей.

Особое внимание европейских клубов привлекла игра Трубина в Лиге чемпионов. Спустя шесть лет после дебюта за «Шахтер» в победном матче против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» вратарь снова огорчил мадридцев — уже в футболке «Бенфики». Более того, украинец даже отличился голом в добавленное время в матче против «сливочных».

По информации источника, сам Трубин мечтает о переходе в Английскую Премьер-лигу. В то же время «Бенфика» установила на украинца клаусулу в размере 86 миллионов фунтов, что может существенно осложнить потенциальный трансфер.