Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратаря сборной Украины оценили в астрономическую сумму трансфера
Англия
16 июня 2026, 03:32 |
266
0

Вратаря сборной Украины оценили в астрономическую сумму трансфера

«Бенфика» оценила вратаря в 86 миллионов фунтов

16 июня 2026, 03:32 |
266
0
Вратаря сборной Украины оценили в астрономическую сумму трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет серьезный интерес к вратарю «Бенфики» и сборной Украины Анатолию Трубину.

Клуб АПЛ внимательно следит за 24-летним украинцем в преддверии летнего трансферного окна. В «шпорах» рассматривают Трубина как потенциальную замену Гульельмо Викарио.

В нынешнем сезоне вратарь провел 13 «сухих» матчей в чемпионате Португалии — это четвертый показатель в лиге. Всего в составе «Бенфики» украинец уже имеет 59 матчей без пропущенных мячей.

Особое внимание европейских клубов привлекла игра Трубина в Лиге чемпионов. Спустя шесть лет после дебюта за «Шахтер» в победном матче против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» вратарь снова огорчил мадридцев — уже в футболке «Бенфики». Более того, украинец даже отличился голом в добавленное время в матче против «сливочных».

По информации источника, сам Трубин мечтает о переходе в Английскую Премьер-лигу. В то же время «Бенфика» установила на украинца клаусулу в размере 86 миллионов фунтов, что может существенно осложнить потенциальный трансфер.

По теме:
Названо имя очередного новичка Александрии
Вратарь Динамо: «Спасибо тем, кто не верил»
«У нас есть план». Президент Трабзонспора удивил заявлением о Цыганкове
Тоттенхэм Бенфика трансферы чемпионат Португалии по футболу трансферы АПЛ Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Катастрофа». В Испании разнесли сборную за позорную ничью с Кабо-Верде
Футбол | 15 июня 2026, 21:27 4
«Катастрофа». В Испании разнесли сборную за позорную ничью с Кабо-Верде
«Катастрофа». В Испании разнесли сборную за позорную ничью с Кабо-Верде

Альберт Ортега подвел итоги дебюта команды на ЧМ-2026

Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Футбол | 15 июня 2026, 04:02 12
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова

Для ряда игроков это стало поводом для шуток

В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
Футбол | 15.06.2026, 09:45
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Футбол | 15.06.2026, 12:49
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
ЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Иран – Новая Зеландия
Футбол | 16.06.2026, 03:24
ЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Иран – Новая Зеландия
ЧМ-2026. Объявлены стартовые составы на матч Иран – Новая Зеландия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
15.06.2026, 08:59 12
Бокс
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 3
MMA
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 64
Футбол
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
14.06.2026, 08:24 5
Футбол
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 7
Футбол
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
14.06.2026, 11:22
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем