  4. Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28 мая 2026, 07:27
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо

Виталий Миколенко заговорил о возвращении в УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Лидер национальной сборной Украины Виталий Миколенко, ныне выступающий за Эвертон, рассказал, что может поиграть за ЛНЗ, если вздумает возвращаться в УПЛ.

«Если бы возвращаться в Украину, я хотел бы вернуться в родное мне «Динамо», футбольное, футбольное родное Динамо, но если Динамо меня не захочет, то я буду очень рад и в ЛНЗ поиграть», – сказал Виталий.

Виталий Миколенко – воспитанник черкасского футбола, но в довольно раннем возрасте переехал в Киев, где начал свой путь в детско-юношескую школу киевского Динамо.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко близок к продлению контракта с Эвертоном. В настоящее время соглашение Виталия с «ирисками» действует до 30 июня 2027 года.

