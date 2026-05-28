Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо

Лидер национальной сборной Украины Виталий Миколенко, ныне выступающий за Эвертон, рассказал, что может поиграть за ЛНЗ, если вздумает возвращаться в УПЛ.

«Если бы возвращаться в Украину, я хотел бы вернуться в родное мне «Динамо», футбольное, футбольное родное Динамо, но если Динамо меня не захочет, то я буду очень рад и в ЛНЗ поиграть», – сказал Виталий.

Виталий Миколенко – воспитанник черкасского футбола, но в довольно раннем возрасте переехал в Киев, где начал свой путь в детско-юношескую школу киевского Динамо.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко близок к продлению контракта с Эвертоном. В настоящее время соглашение Виталия с «ирисками» действует до 30 июня 2027 года.