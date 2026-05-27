Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим

Нападающий Владислав Бленуце в ближайшее время встретится с руководством «Динамо» (Киев), после чего станет известно его будущее в клубе. Об этом сообщил агент футболиста Аркадий Запорожан.

«Руководство клуба обсудит вопрос будущего с игроком, главным тренером и примет решение. Скоро будут подведены итоги. Все обсудят втроем: президент, тренер и футболист», – сказал Запорожану.

Ожидается, что Бленуце проведет переговоры с президентом киевлян Игорем Суркисом и наставником команды Игорем Костюком.