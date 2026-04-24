Бухарестское «Динамо» сделало нападающего киевского «Динамо» Владислава Бленуце главной трансферной целью на летнее окно.

По информации источника GSP, румынский клуб уже разрабатывает стратегию подписания форварда и планирует вернуться к переговорам после неудачной попытки зимой. Тогда трансфер сорвался из-за регламента ФИФА, поскольку игрок уже был задействован за две команды в сезоне.

В Бухаресте уверены, что этим летом ситуация изменится, и рассматривают Бленуце как ключевое усиление атаки.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.