Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Бухарестское «Динамо» не теряет надежды подписать Бленуце
Бухарестское «Динамо» сделало нападающего киевского «Динамо» Владислава Бленуце главной трансферной целью на летнее окно.
По информации источника GSP, румынский клуб уже разрабатывает стратегию подписания форварда и планирует вернуться к переговорам после неудачной попытки зимой. Тогда трансфер сорвался из-за регламента ФИФА, поскольку игрок уже был задействован за две команды в сезоне.
В Бухаресте уверены, что этим летом ситуация изменится, и рассматривают Бленуце как ключевое усиление атаки.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
Тема смены на тренерском мостике национальной сборной – самая главная в футбольной среде
Соперником украинской команды может стать Польша