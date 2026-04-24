Украина. Премьер лига
24 апреля 2026, 23:42
483
0

Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона

Бухарестское «Динамо» не теряет надежды подписать Бленуце

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Бухарестское «Динамо» сделало нападающего киевского «Динамо» Владислава Бленуце главной трансферной целью на летнее окно.

По информации источника GSP, румынский клуб уже разрабатывает стратегию подписания форварда и планирует вернуться к переговорам после неудачной попытки зимой. Тогда трансфер сорвался из-за регламента ФИФА, поскольку игрок уже был задействован за две команды в сезоне.

В Бухаресте уверены, что этим летом ситуация изменится, и рассматривают Бленуце как ключевое усиление атаки.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Владислав Бленуце Динамо Киев Динамо Бухарест трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
