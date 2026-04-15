Костюк отпустил игрока Динамо за границу. Клуб потерпел большую неудачу

Нападающий «Динамо» Владислав Бленуце не попал в заявку «Динамо» на прошлый матч против «Металлиста 1925», в котором команда проиграла 0:1.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, причиной отсутствия Бленуце стало то, что Игорь Костюк разрешил ему поехать к семье и покинуть Украину. Интересно, что в матче против «Металлиста 1925» у киевлян был только один нападающий Эдуардо Герреро, ведь Матвей Пономаренко отбывал дисквалификацию из-за удаления.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.