  4. ГАБОВДА – об интересе Вереса к Чачуа: «Не понимаю, кому это выгодно»
27 мая 2026, 14:36 | Обновлено 27 мая 2026, 14:54
ГАБОВДА – об интересе Вереса к Чачуа: «Не понимаю, кому это выгодно»

Юрий опроверг слухи

Спортивный директор ровенского Вереса Юрий Габовда ексклюзивно для Sport.ua отреагировал на слухи о том, что «волки» заинтересованы в подписании Амбросия Чачуа, ныне выступающего за львовские Карпаты.

– Юрий Викторович, что можете сказать по поводу слухов об интересе Вереса к Амбросию Чачуа. Это отвечает действительности?

– Впервые слышу. Это из интернета и не понимаю, кому выгодны такие вбросы, – лаконично ответил Габовда.

В завершившемся сезоне Чачуа не пропустил ни одного из 30 матчей «Карпат», записав на свой счет 3 гола и 2 ассиста. Пять раз он выводил команду на поле с капитанской повязкой.

