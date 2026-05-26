Верес нацелился на воспитанника. Это лидер другого клуба УПЛ

Как стало известно Sport.ua, одним из трёх претендентов на Амбросия Чачуа является «Верес» — клуб из родного города игрока. Именно в детско-юношеской школе «красно-черных» полузащитник начинал свой путь в футболе, оттуда в далеком 2009 году в возрасте 15 лет он перешел в систему «Карпат».

Нынешний контракт 32-летнего Чачуа с львовянами действует до 30 июня, а договоренности о продлении сотрудничества пока нет. После фактического слияния «Карпат» с «Рухом» у «львов» появится больше вариантов выбора игроков, и не факт, что клуб сделает его в пользу ветерана.

В завершившемся сезоне Чачуа не пропустил ни одного из 30 матчей «Карпат», записав на свой счет 3 гола и 2 ассиста. Пять раз он выводил команду на поле с капитанской повязкой. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Итоговым местом львовян в чемпионате 2025/26 стало девятое (41 очко), тогда как «Верес» финишировал одиннадцатым (31 балл).