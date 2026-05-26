  4. Верес нацелился на воспитанника. Это лидер другого клуба УПЛ
Верес нацелился на воспитанника. Это лидер другого клуба УПЛ

Атакующий полузащитник сделал себе имя во Львове

ФК Карпаты. Амбросий Чачуа

Как стало известно Sport.ua, одним из трёх претендентов на Амбросия Чачуа является «Верес» — клуб из родного города игрока. Именно в детско-юношеской школе «красно-черных» полузащитник начинал свой путь в футболе, оттуда в далеком 2009 году в возрасте 15 лет он перешел в систему «Карпат».

Нынешний контракт 32-летнего Чачуа с львовянами действует до 30 июня, а договоренности о продлении сотрудничества пока нет. После фактического слияния «Карпат» с «Рухом» у «львов» появится больше вариантов выбора игроков, и не факт, что клуб сделает его в пользу ветерана.

В завершившемся сезоне Чачуа не пропустил ни одного из 30 матчей «Карпат», записав на свой счет 3 гола и 2 ассиста. Пять раз он выводил команду на поле с капитанской повязкой. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Итоговым местом львовян в чемпионате 2025/26 стало девятое (41 очко), тогда как «Верес» финишировал одиннадцатым (31 балл).

Андрей Писаренко
