Стали известны даты переходных матчей за право выступать в УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила даты проведения матчей плей-офф за право выступать в высшем дивизионе Украины.

За право остаться в УПЛ будут бороться «Кудровка» и «Александрия», которые финишировали в зоне переходных матчей – на 13-й и 14-й позициях соответственно. При этом «Александрия» получила шанс сыграть в плей-офф из-за снятия «Руха» с чемпионата.

Имена соперников из Первой лиги станут известны 1 июня. Участие в переходных матчах могут принять «Черноморец» (2-е место), «Левый Берег» (3-е) и «Агробизнес» (4-е), которые уже не опустятся ниже, но и не имеют шансов подняться выше в турнирной таблице.

В плей-офф «Кудровка» сыграет с командой, занявшей четвертое место в Первой лиге, которой, вероятнее всего, станет «Агробизнес». Соперником «Александрии» будет команда с третьей позиции.

Первые переходные матчи состоятся 5 июня, ответные поединки запланированы на 9 июня.

Последние матчи претендентов на плей-офф:

01.06. «Ингулец» – «Левый Берег»

01.06. «Черноморец» – «Металлист»

Турнирная таблица Первой лиги: