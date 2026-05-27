Стали известны даты переходных матчей за право выступать в УПЛ

27 мая 2026, 12:48 | Обновлено 27 мая 2026, 13:21
Победители плей-офф будут определены за пять дней

ФК Кудровка

Украинская Премьер-лига объявила даты проведения матчей плей-офф за право выступать в высшем дивизионе Украины.

За право остаться в УПЛ будут бороться «Кудровка» и «Александрия», которые финишировали в зоне переходных матчей – на 13-й и 14-й позициях соответственно. При этом «Александрия» получила шанс сыграть в плей-офф из-за снятия «Руха» с чемпионата.

Имена соперников из Первой лиги станут известны 1 июня. Участие в переходных матчах могут принять «Черноморец» (2-е место), «Левый Берег» (3-е) и «Агробизнес» (4-е), которые уже не опустятся ниже, но и не имеют шансов подняться выше в турнирной таблице.

В плей-офф «Кудровка» сыграет с командой, занявшей четвертое место в Первой лиге, которой, вероятнее всего, станет «Агробизнес». Соперником «Александрии» будет команда с третьей позиции.

Первые переходные матчи состоятся 5 июня, ответные поединки запланированы на 9 июня.

Последние матчи претендентов на плей-офф:

  • 01.06. «Ингулец» – «Левый Берег»
  • 01.06. «Черноморец» – «Металлист»

Турнирная таблица Первой лиги:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 29 25 3 1 70 - 21 01.06.26 15:00 Металлург Зп - Буковина23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь 78
2 Черноморец 29 18 8 3 43 - 20 01.06.26 15:00 Черноморец - Металлист23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец 62
3 Левый берег 29 18 6 5 47 - 20 01.06.26 15:00 Ингулец - Левый берег22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье 60
4 Агробизнес 29 15 5 9 35 - 28 01.06.26 15:00 Агробизнес - Чернигов23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец 50
5 Ингулец 29 12 10 7 40 - 29 01.06.26 15:00 Ингулец - Левый берег23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец 46
6 Металлист 29 10 7 12 31 - 34 01.06.26 15:00 Черноморец - Металлист26.05.26 Чернигов 1:2 Металлист23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист 37
7 Пробой 29 10 6 13 29 - 34 01.06.26 15:00 Пробой - Прикарпатье23.05.26 Виктория 0:1 Пробой17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп 36
8 Виктория 29 10 6 13 37 - 36 01.06.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Виктория23.05.26 Виктория 0:1 Пробой16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец 36
9 Прикарпатье 29 8 10 11 30 - 33 01.06.26 15:00 Пробой - Прикарпатье23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА 34
10 Нива Тернополь 29 8 10 11 24 - 31 01.06.26 15:00 ЮКСА - Нива Тернополь23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь 34
11 Феникс-Мариуполь 29 8 9 12 29 - 32 01.06.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Виктория23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь 33
12 ЮКСА 29 9 6 14 27 - 40 01.06.26 15:00 ЮКСА - Нива Тернополь23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА 33
13 Чернигов 28 8 6 14 30 - 35 01.06.26 15:00 Агробизнес - Чернигов26.05.26 Чернигов 1:2 Металлист23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла 30
14 Ворскла 29 7 8 14 22 - 35 30.05.26 15:00 Ворскла - Подолье23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла 29
15 Подолье 29 4 8 17 19 - 44 30.05.26 15:00 Ворскла - Подолье23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье 20
16 Металлург Зп 28 4 6 18 16 - 57 01.06.26 15:00 Металлург Зп - Буковина22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес 18
Так Олександрія відповідно не зайняла 14 місце, що зробив Рух, а - 15-е.
