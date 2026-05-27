Стали известны даты переходных матчей за право выступать в УПЛ
Победители плей-офф будут определены за пять дней
Украинская Премьер-лига объявила даты проведения матчей плей-офф за право выступать в высшем дивизионе Украины.
За право остаться в УПЛ будут бороться «Кудровка» и «Александрия», которые финишировали в зоне переходных матчей – на 13-й и 14-й позициях соответственно. При этом «Александрия» получила шанс сыграть в плей-офф из-за снятия «Руха» с чемпионата.
Имена соперников из Первой лиги станут известны 1 июня. Участие в переходных матчах могут принять «Черноморец» (2-е место), «Левый Берег» (3-е) и «Агробизнес» (4-е), которые уже не опустятся ниже, но и не имеют шансов подняться выше в турнирной таблице.
В плей-офф «Кудровка» сыграет с командой, занявшей четвертое место в Первой лиге, которой, вероятнее всего, станет «Агробизнес». Соперником «Александрии» будет команда с третьей позиции.
Первые переходные матчи состоятся 5 июня, ответные поединки запланированы на 9 июня.
Последние матчи претендентов на плей-офф:
- 01.06. «Ингулец» – «Левый Берег»
- 01.06. «Черноморец» – «Металлист»
Турнирная таблица Первой лиги:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|29
|25
|3
|1
|70 - 21
|01.06.26 15:00 Металлург Зп - Буковина23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь
|78
|2
|Черноморец
|29
|18
|8
|3
|43 - 20
|01.06.26 15:00 Черноморец - Металлист23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец
|62
|3
|Левый берег
|29
|18
|6
|5
|47 - 20
|01.06.26 15:00 Ингулец - Левый берег22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп16.05.26 Черноморец 0:0 Левый берег08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье
|60
|4
|Агробизнес
|29
|15
|5
|9
|35 - 28
|01.06.26 15:00 Агробизнес - Чернигов23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец
|50
|5
|Ингулец
|29
|12
|10
|7
|40 - 29
|01.06.26 15:00 Ингулец - Левый берег23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец
|46
|6
|Металлист
|29
|10
|7
|12
|31 - 34
|01.06.26 15:00 Черноморец - Металлист26.05.26 Чернигов 1:2 Металлист23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист
|37
|7
|Пробой
|29
|10
|6
|13
|29 - 34
|01.06.26 15:00 Пробой - Прикарпатье23.05.26 Виктория 0:1 Пробой17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп
|36
|8
|Виктория
|29
|10
|6
|13
|37 - 36
|01.06.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Виктория23.05.26 Виктория 0:1 Пробой16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец
|36
|9
|Прикарпатье
|29
|8
|10
|11
|30 - 33
|01.06.26 15:00 Пробой - Прикарпатье23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА
|34
|10
|Нива Тернополь
|29
|8
|10
|11
|24 - 31
|01.06.26 15:00 ЮКСА - Нива Тернополь23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь
|34
|11
|Феникс-Мариуполь
|29
|8
|9
|12
|29 - 32
|01.06.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Виктория23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь
|33
|12
|ЮКСА
|29
|9
|6
|14
|27 - 40
|01.06.26 15:00 ЮКСА - Нива Тернополь23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина08.05.26 Левый берег 3:1 ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА
|33
|13
|Чернигов
|28
|8
|6
|14
|30 - 35
|01.06.26 15:00 Агробизнес - Чернигов26.05.26 Чернигов 1:2 Металлист23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла
|30
|14
|Ворскла
|29
|7
|8
|14
|22 - 35
|30.05.26 15:00 Ворскла - Подолье23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла
|29
|15
|Подолье
|29
|4
|8
|17
|19 - 44
|30.05.26 15:00 Ворскла - Подолье23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье
|20
|16
|Металлург Зп
|28
|4
|6
|18
|16 - 57
|01.06.26 15:00 Металлург Зп - Буковина22.05.26 Левый берег 4:0 Металлург Зп10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес
|18
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
