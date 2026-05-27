ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный чемпион АПЛ и сын легенды завершил карьеру

Датский вратарь шотландского «Селтика» Каспер Шмейхель, сын легендарного экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля, объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в возрасте 39 лет:

«Когда в июне истечет мой контракт с «Селтиком», я завершу свою футбольную карьеру. Это решение было принято за меня. Я консультировался с различными хирургами и экспертами по поводу моего плеча, и они сказали, что мне не стоит рассчитывать на возвращение в профессиональный футбол. Я много думал над этим, но считаю, что сейчас самое время».

Наибольшим достижением в карьере Шмейхеля является сенсационное чемпионство в АПЛ сезона 2015/16 в составе «Лестера».

Каспер Шмейхель в сезоне 2025/26 провел 39 матчей на клубном уровне, пропустив 49 голов. Последнюю игру вратарь провел еще в феврале, после чего восстанавливался от травмы плеча.