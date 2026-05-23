Золотой дубль. Селтик завоевал Кубок Шотландии

В субботу, 23 мая, состоялся финал Кубка Шотландии, в котором встретились «Селтик» и «Данфермлин».

Поединок принимал стадион «Хэмпден Парк» в Глазго.

Номинальные хозяева поля добыли победу со счетом 3:1 и завоевали Кубок в придачу к чемпионату Шотландии.

Кубок Шотландии. Финал

Селтик – Данфермлин – 3:1

Голы: Маэда, 19, Энгелс, 36, Ихеаначо, 73 – Купер, 80

Getty Images/Global Images Ukraine.

