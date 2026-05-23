Шотландия23 мая 2026, 20:08 | Обновлено 23 мая 2026, 20:39
Золотой дубль. Селтик завоевал Кубок Шотландии
В финале местный гранд победил
В субботу, 23 мая, состоялся финал Кубка Шотландии, в котором встретились «Селтик» и «Данфермлин».
Поединок принимал стадион «Хэмпден Парк» в Глазго.
Номинальные хозяева поля добыли победу со счетом 3:1 и завоевали Кубок в придачу к чемпионату Шотландии.
Кубок Шотландии. Финал
Селтик – Данфермлин – 3:1
Голы: Маэда, 19, Энгелс, 36, Ихеаначо, 73 – Купер, 80
