Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Золотой дубль. Селтик завоевал Кубок Шотландии
Шотландия
23 мая 2026, 20:08 | Обновлено 23 мая 2026, 20:39
229
0

Золотой дубль. Селтик завоевал Кубок Шотландии

В финале местный гранд победил

23 мая 2026, 20:08 | Обновлено 23 мая 2026, 20:39
229
0
Золотой дубль. Селтик завоевал Кубок Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Селтик

В субботу, 23 мая, состоялся финал Кубка Шотландии, в котором встретились «Селтик» и «Данфермлин».

Поединок принимал стадион «Хэмпден Парк» в Глазго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Номинальные хозяева поля добыли победу со счетом 3:1 и завоевали Кубок в придачу к чемпионату Шотландии.

Кубок Шотландии. Финал

Селтик – Данфермлин – 3:1

Голы: Маэда, 19, Энгелс, 36, Ихеаначо, 73 – Купер, 80

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Селтик приблизился к мировому рекорду по количеству выигранных чемпионатов
ФОТО. Как фанаты встретили Хартс после потери чемпионства. Игроки рыдали
Хартс обратился в полицию после упущенного чемпионства. Обвиняют Селтик
Селтик Кубок Шотландии по футболу Келечи Ихеаначо Дайдзэн Маэда Арне Энгелс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате
Теннис | 23 мая 2026, 16:07 33
Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате
Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате

Ангелина не сумела доиграть поединок за трофей против Петры Марчинко

Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезоне в новом клубе
Футбол | 23 мая 2026, 18:45 0
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезоне в новом клубе
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезоне в новом клубе

Джошуа Зиркзе близок к продолжению карьеры в «Роме»

Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Бокс | 23.05.2026, 14:53
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Футбол | 23.05.2026, 07:55
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
Хоккей | 22.05.2026, 21:59
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 21
Футбол
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
23.05.2026, 00:05
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
22.05.2026, 14:22 20
Футбол
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
22.05.2026, 10:37 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем