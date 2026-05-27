«Это восходящая звезда». В Англии отметили игру хавбека сборной Украины

Журналист BBC Иен Вестбрук высоко оценил игру украинского полузащитника Брентфорда Егора Ярмолюка в текущем сезоне.

«Полузащитник Егор Ярмолюк – это незаметный герой «Брентфорда». Трудно поверить, что 22-летний хавбек уже три сезона является игроком основного состава. Он выполняет огромное количество не слишком привлекательной работы в каждом матче и звезда, которая только начинает формироваться», – написал Вестбрук в своем материале.

В текущем сезоне Ярмолюк сыграл в составе Брентфорда 42 матча и отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Контракт Егора с английским клубом рассчитан до лета 2031 года.

