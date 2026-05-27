Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это восходящая звезда». В Англии отметили игру хавбека сборной Украины
Англия
27 мая 2026, 11:05 |
309
0

«Это восходящая звезда». В Англии отметили игру хавбека сборной Украины

Иен Вестбрук расхвалил Егора Ярмолюка

27 мая 2026, 11:05 |
309
0
«Это восходящая звезда». В Англии отметили игру хавбека сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Журналист BBC Иен Вестбрук высоко оценил игру украинского полузащитника Брентфорда Егора Ярмолюка в текущем сезоне.

«Полузащитник Егор Ярмолюк – это незаметный герой «Брентфорда». Трудно поверить, что 22-летний хавбек уже три сезона является игроком основного состава. Он выполняет огромное количество не слишком привлекательной работы в каждом матче и звезда, которая только начинает формироваться», – написал Вестбрук в своем материале.

В текущем сезоне Ярмолюк сыграл в составе Брентфорда 42 матча и отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Контракт Егора с английским клубом рассчитан до лета 2031 года.

Сообщалось, что Ярмолюк попал в скандал в АПЛ.

По теме:
ФОТО. Дочери Гвардиолы покорили фанатов во время прощания тренера
ФОТО. Война в Манчестер Юнайтед: капитан против капитана
ФОТО. Роскошные WAGs Арсенала, которые будут поддерживать клуб в финале ЛЧ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Егор Ярмолюк
Антон Романенко Источник: Yahoo Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономарев пояснил, каких футболистов подпишет ЛНЗ перед стартом в ЛК
Футбол | 27 мая 2026, 08:29 0
Пономарев пояснил, каких футболистов подпишет ЛНЗ перед стартом в ЛК
Пономарев пояснил, каких футболистов подпишет ЛНЗ перед стартом в ЛК

Тренер ЛНЗ рассказал о трансферной кампании «фиолетовых»

ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
Футбол | 26 мая 2026, 16:47 10
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины

Георгий Ермаков впервые в карьере получил вызов в национальную команду

Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Футбол | 26.05.2026, 10:10
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 26.05.2026, 22:28
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
ФОТО. Новая девушка Мудрика показала впечатляющую фигуру
Футбол | 27.05.2026, 01:51
ФОТО. Новая девушка Мудрика показала впечатляющую фигуру
ФОТО. Новая девушка Мудрика показала впечатляющую фигуру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
25.05.2026, 16:41 50
Бокс
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
26.05.2026, 00:08 1
Футбол
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем