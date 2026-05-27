Костюк выбрал футболиста, которого необходимо приобрести Динамо

Киевское «Динамо» может усилить оборону центральным защитником софийского ЦСКА и сборной Косово Лумбардом Делловой.

Как отмечает источник, главный тренер команды Игорь Костюк хотел бы видеть в центре защиты опытного лидера, рядом с которым быстрее росла бы молодежь (прежде всего, Тарас Михавко). И ему нравится профиль Делловы.

Ранее сообщалось, что одной из причин ухода игрока стало его недовольство словами тренера Игоря Костюка. Диалло рассчитывал на доверие наставника, ведь ранее слышал от него поддержку, однако впоследствии Костюк публично заявил, что футболист находится не в лучшей форме.