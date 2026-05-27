В Полесье лаконично обратились к Буткевичу из-за важного события

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич сегодня, 27 мая, празднует День рождения. Функционеру исполнилось 68 лет.

Пресс-служба «волков» лаконично приветствовала Буткевича: «С днем ​​рождения, Геннадий Владиславович! Сегодня исполняется 68 лет президенту нашего клуба Геннадию Буткевичу! Поздравляем», – говорится в сообщении.

По итогам сезона 2025/26 Полесье впервые в истории завоевало бронзовые медали Украинской Премьер-лиги. Подопечные Руслана Ротаня набрали 59 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.