  4. В Полесье лаконично обратились к Буткевичу из-за важного события
27 мая 2026, 09:22 | Обновлено 27 мая 2026, 09:33
Президент «волков» празднует День рождения

ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич сегодня, 27 мая, празднует День рождения. Функционеру исполнилось 68 лет.

Пресс-служба «волков» лаконично приветствовала Буткевича: «С днем ​​рождения, Геннадий Владиславович! Сегодня исполняется 68 лет президенту нашего клуба Геннадию Буткевичу! Поздравляем», – говорится в сообщении.

По итогам сезона 2025/26 Полесье впервые в истории завоевало бронзовые медали Украинской Премьер-лиги. Подопечные Руслана Ротаня набрали 59 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.

