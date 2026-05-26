«Он полный неудачник». Во Франции раскрыли клуб, где будет играть Мбаппе

Килиан Мбаппе не покинет мадридский «Реал» этим летом, несмотря на скандалы и нестабильную игру. Известный французский журналист Пьер Менес объяснил, почему на данный момент нет никаких признаков, указывающих на уход звездного игрока из клуба.

«Нет ни одного клуба, который мог бы сделать такой шаг. Если «Реал Мадрид» хочет продать Мбаппе, у него еще осталось три года по контракту, поэтому это безумно дорого. Это 180–200 миллионов евро, плюс зарплата, плюс бонус за подписание. Это колоссальная инвестиция», – сказал он.

Также эксперт уверен, что с приходом в клуб Жозе Моуриньо француз не потеряет место в основном составе «бланкос».