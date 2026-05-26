«Он полный неудачник». Во Франции раскрыли клуб, где будет играть Мбаппе
Килиан останется в Мадриде, потому что это его мечта
Килиан Мбаппе не покинет мадридский «Реал» этим летом, несмотря на скандалы и нестабильную игру. Известный французский журналист Пьер Менес объяснил, почему на данный момент нет никаких признаков, указывающих на уход звездного игрока из клуба.
«Нет ни одного клуба, который мог бы сделать такой шаг. Если «Реал Мадрид» хочет продать Мбаппе, у него еще осталось три года по контракту, поэтому это безумно дорого. Это 180–200 миллионов евро, плюс зарплата, плюс бонус за подписание. Это колоссальная инвестиция», – сказал он.
Также эксперт уверен, что с приходом в клуб Жозе Моуриньо француз не потеряет место в основном составе «бланкос».
«Это смешно, этот парень полный неудачник, но каждый тренер постоянно ставит его в состав. Изолирован ли он? Я не знаю. Пока не будет доказано обратное, именно Вальверде и Чуамени сражались друг с другом. Я искренне думаю, что Мбаппе хочет остаться в «Реале», потому что это клуб его жизни, и он не хочет уходить из-за неудачи. Является ли Моуринью подходящим тренером для этого? Это еще предстоит увидеть», – отметил Менес.
