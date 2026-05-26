Лунин попал в громкий скандал. Он позволил себе невиданное
Клуб попрощался с Карвахалем
Мадридский «Реал» провел церемонию прощания со своим легендарным защитником Дани Карвахалем.
Во время прощания испанские соцсети взорвались из-за инцидента, связанного с голкипером Андреем Луниным. Испанские фанаты считают, что вратарь во время прощания позволил себе прикоснуться к ягодицам жены Карвахаля, что вызвало возмущение испанской публики.
Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал» Мадрид уже ближайшим летом. Голкипер недоволен своим положением в команде из-за постоянной конкуренции с Тибо Куртуа и решил сменить клуб.
Le Twitter espagnol qui s’enflamme sur cette vidéo car pour eux le footballeur Lunin aurait « touché les fesses » de la femme de Carvajal 😳— La Twitchance (@LaTwitchance) May 25, 2026
On est d’accord c’est le bas du dos ? pic.twitter.com/afo1I6eN1m
Іспанські фанати, блін, ви що ніколи не бачили, як джентельмен може поправити леді джинси? Що ви взагалі в цьому житті бачили?