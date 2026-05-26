Лунин попал в громкий скандал. Он позволил себе невиданное

Мадридский «Реал» провел церемонию прощания со своим легендарным защитником Дани Карвахалем.

Во время прощания испанские соцсети взорвались из-за инцидента, связанного с голкипером Андреем Луниным. Испанские фанаты считают, что вратарь во время прощания позволил себе прикоснуться к ягодицам жены Карвахаля, что вызвало возмущение испанской публики.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал» Мадрид уже ближайшим летом. Голкипер недоволен своим положением в команде из-за постоянной конкуренции с Тибо Куртуа и решил сменить клуб.