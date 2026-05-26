Отец Фати: «Он провел чемпионат лучше любого испанского нападающего»

Отец Ансу Фати во вторник выразил некоторое разочарование по поводу отсутствия сына в составе сборной Испании на чемпионате мира.

«Сын провел чемпионат Франции с «Монако» на более высоком уровне, чем любой другой испанский нападающий. Но если национальная сборная так не считает, то ничего больше сделать нельзя», – сказал Бори Фати.

«Если бы Ансу долгое время играл стабильно, он бы наверняка вернулся в сборную. Это очевидно. Но у него был сложный период, когда он не играл», – объяснил отец игрока, имея в виду последние сезоны нападающего, отмеченные травмами и недостатком игрового времени в «Барселоне». «Он очень хорошо завершил сезон. Луис де ла Фуэнте доверяет другим игрокам, и мы должны это уважать», – добавил Бори Фати.

Фати отправился в годичную аренду в «Монако», где сыграл 30 официальных матчей и забил 12 голов во всех соревнованиях.