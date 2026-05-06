Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона попрощается с вундеркиндом. Его карьеру разрушили травмы
Испания
06 мая 2026, 18:24 | Обновлено 06 мая 2026, 19:03
752
0

Барселона попрощается с вундеркиндом. Его карьеру разрушили травмы

«Монако» завершает трансфер Ансу Фати

06 мая 2026, 18:24 | Обновлено 06 мая 2026, 19:03
752
0
Барселона попрощается с вундеркиндом. Его карьеру разрушили травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

«Монако» за два тура до завершения сезона решил оформить трансфер игрока «Барселоны» – Ансу Фати, который находится во французском клубе на правах аренды.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, монегаски решили воспользоваться опцией выкупа контракта Фати за 11 миллионов евро.

В случае завершения перехода «Барселона» сохранит определённый процент от будущей перепродажи футболиста.

Фати – воспитанник «Барселоны», который в юном возрасте закрепился в основном составе каталонцев. Игрока называли «новым Месси», однако его карьеру серьезно осложнили травмы. Ансу психологически надломился после разрыва мениска, из-за которого он пропустил 306 дней.

За каталонский клуб Ансу провёл 123 матча, в которых забил 29 голов и отдал 10 результативных передач.

«Монако» арендовал Фати перед стартом сезона 2025/26. За это время вингер провел 28 матчей и забил 11 мячей.

По теме:
Стало известно, сколько Арсенал заработал за финал ЛЧ. Придется продавать
Бенфика готовит распродажу летом. Известна судьба Судакова и Трубина
Желание Нагорняка. Дебютант УПЛ планирует сберечь испанского легионера
Ансу Фати Монако Барселона трансферы Фабрицио Романо трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 аренда игрока
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Хоккей | 06 мая 2026, 14:05 12
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ

Позиции нашей команды могли быть еще крепче, если бы команда полноценно подготовилась к ЧМ

В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Футбол | 06 мая 2026, 08:11 10
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований

Команду мог возглавить Йовичевич

Мэр Мадрида: «По жеребьевке достался «Арсенал», но играли против УЕФА»
Футбол | 06.05.2026, 18:25
Мэр Мадрида: «По жеребьевке достался «Арсенал», но играли против УЕФА»
Мэр Мадрида: «По жеребьевке достался «Арсенал», но играли против УЕФА»
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Футбол | 06.05.2026, 08:38
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 06.05.2026, 07:28
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 70
Хоккей
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 46
Теннис
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 09:23 10
Футбол
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 6
Футбол
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
05.05.2026, 14:45 3
Футбол
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 3
Бокс
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем