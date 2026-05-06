Барселона попрощается с вундеркиндом. Его карьеру разрушили травмы

«Монако» за два тура до завершения сезона решил оформить трансфер игрока «Барселоны» – Ансу Фати, который находится во французском клубе на правах аренды.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, монегаски решили воспользоваться опцией выкупа контракта Фати за 11 миллионов евро.

В случае завершения перехода «Барселона» сохранит определённый процент от будущей перепродажи футболиста.

Фати – воспитанник «Барселоны», который в юном возрасте закрепился в основном составе каталонцев. Игрока называли «новым Месси», однако его карьеру серьезно осложнили травмы. Ансу психологически надломился после разрыва мениска, из-за которого он пропустил 306 дней.

За каталонский клуб Ансу провёл 123 матча, в которых забил 29 голов и отдал 10 результативных передач.

«Монако» арендовал Фати перед стартом сезона 2025/26. За это время вингер провел 28 матчей и забил 11 мячей.

