Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселону вынуждают продать лидера в Саудовскую Аравию
Испания
05 мая 2026, 23:20 |
351
0

Барселону вынуждают продать лидера в Саудовскую Аравию

Рафинья может принести клубу 120 млн евро, но не хочет уходить

05 мая 2026, 23:20 |
351
0
Барселону вынуждают продать лидера в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья Диас

Из Саудовской Аравии поступило конкретное предложение по вингеру «Барселоны» Рафинье, а общая сумма может достигать 120 миллионов евро. Суперагент Пини Захави играет центральную роль в продвижении сделки. Но вот что делает ситуацию такой сложной – Рафинья не хочет уходить, а желает закрепить за собой место одной из важнейших фигур клуба на долгосрочную перспективу.

Клуб понимает, что этим летом ему необходимо получить значительные средства для балансировки бюджета и финансирования трансферов. Бюджет на приобретение нового вингера составляет приблизительно 60 миллионов евро, что говорит о том, насколько ограничены их нынешние финансы. Рафинья хочет остаться, но «Барселоне» нужны деньги. И Саудовская Аравия готова предложить все.

В текущем сезоне 29-летний вингер забил 19 голов и отдал восемь результативных передач в 31 матче.

По теме:
Реал принял решение попрощаться с легендой клуба
Ньюкасл удивил Барселону ценником на Гордона
Мбаппе может сыграть с Барселоной. Француза ожидает обследование
Рафинья Диас Барселона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
Футбол | 05 мая 2026, 07:08 3
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста

«Горняки» вновь заинтересовались Габриэлем Меком

Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 05 мая 2026, 19:29 14
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины

Вацко рассказал, что игроки выступили за назначение

Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Бокс | 05.05.2026, 08:56
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Арсенал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 05.05.2026, 22:05
Арсенал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арсенал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме
Теннис | 05.05.2026, 17:02
Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме
Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04.05.2026, 12:05 10
Теннис
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 4
Снукер
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 2
Футбол
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 09:23 13
Снукер
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 41
Теннис
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем