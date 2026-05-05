Барселону вынуждают продать лидера в Саудовскую Аравию

Из Саудовской Аравии поступило конкретное предложение по вингеру «Барселоны» Рафинье, а общая сумма может достигать 120 миллионов евро. Суперагент Пини Захави играет центральную роль в продвижении сделки. Но вот что делает ситуацию такой сложной – Рафинья не хочет уходить, а желает закрепить за собой место одной из важнейших фигур клуба на долгосрочную перспективу.

Клуб понимает, что этим летом ему необходимо получить значительные средства для балансировки бюджета и финансирования трансферов. Бюджет на приобретение нового вингера составляет приблизительно 60 миллионов евро, что говорит о том, насколько ограничены их нынешние финансы. Рафинья хочет остаться, но «Барселоне» нужны деньги. И Саудовская Аравия готова предложить все.

В текущем сезоне 29-летний вингер забил 19 голов и отдал восемь результативных передач в 31 матче.