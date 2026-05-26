  ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала новый контракт с опытным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала новый контракт с опытным защитником

Марио Эрмосо остается в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Эрмосо

«Рома» объявила на официальном сайте о продлении контракта с Марио Эрмосо.

Клуб воспользовался опцией в контракте футболиста о возможности подписания нового соглашения до 2027 года.

Испанский центральный защитник присоединился к римлянам летом 2024 года, но основным игроком смог стать только в этом сезоне. Под руководством Гасперини Эрмосо получил важную роль в команде, сыграв 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

«Рома» завершила сезон на третьем месте в турнирной таблице Серии А и после перерыва в 7 лет отобралась в Лигу чемпионов.

Ранее «волки» объявили о выкупе контракта Дониэлла Малена у «Астон Виллы».

