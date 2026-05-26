  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома купила конкурента Довбику
26 мая 2026, 18:48
ОФИЦИАЛЬНО. Рома купила конкурента Довбику

Разыгравшийся конкурент Артема Довбика стал полноправным игроком «Ромы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дониелл Мален

«Рома» официально объявила о выкупе контракта центрального нападающего Дониелла Малена из «Астон Виллы». Это было обязательным условием после выхода «джаллоросси» в еврокубки по итогам сезона 2025/26. Заняв третье место в Серии А, «Рома» активировала своё обязательство выкупить Малена, что клуб подтвердил в заявлении на своем сайте.

«ФК «Рома» подтверждает, что клуб завершил подписание Дониелла Малена на постоянной основе. Его контракт действует до 30 июня 2030 года», – говорится в подтверждении, опубликованном во вторник. «С момента перехода в январское трансферное окно голландский нападающий провел 20 матчей и забил 15 голов. Поздравляем, Дониелл!»

На сегодняшний день у «волков» в команде четыре форварда: помимо нидерландца это Артем Довбик, Эван Фергюсон и Робиньо Ваз.

Руслан Полищук Источник: ФК Рома
Можно было и написать, что за 25 млн, по сути копейки за такого форварда. Угадывается стиль Гаспа, у него игроками основы становились бывшие игроки десятых лиг Нидерландов и Германии.
Учитывая, что в последнем матче на замену Малену вышел не Довбик, а Ваз, то Гасперини по Довбику уже свой выбор сделал. Малену на данный момент он не конкурент, это машина по клепанию голов. Хотя получив полноценный контракт, он может снизить требования к себе и погаснуть.
Ну що порівнювати. Незерланди і Україну. Учасника мундіалю і гравця який то не особливо в збірній грав. Хоча можна також порівняти із орендованими Яремчуком і Судаковим.
