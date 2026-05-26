Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Комо не хочет обратно в Реал. Но его не спрашивают
Испания
26 мая 2026, 19:37 | Обновлено 26 мая 2026, 19:38
405
0

Полузащитник Комо не хочет обратно в Реал. Но его не спрашивают

Нико Пас хочет остаться в «Комо»

26 мая 2026, 19:37 | Обновлено 26 мая 2026, 19:38
405
0
Полузащитник Комо не хочет обратно в Реал. Но его не спрашивают
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Итальянский «Комо» делает все возможное, чтобы удержать атакующего полузащитника Нико Паса еще на год. Аргентинская звезда также хочет остаться под руководством Сеска Фабрегаса еще на год, сыграв ключевую роль в выходе в Лигу чемпионов.

Однако окончательное решение останется за «Реалом», который пока ничего не объявил. Ранее Пас подписал контракт с «бьянкоблю» до 2028 года, но «сливочные» включили в сделку три опции обратного выкупа. Первая возможность вернуть игрока обратно за 8 миллионов евро «сгорела» летом 2025 года, но сейчас Паса можно вернуть за 9 миллионов евро, а следующим летом – за 10 миллионов.

В прошлом сезоне Серии А Пас забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. 16 лет в клубе. Ливерпуль попрощался с футболистом
МИЛЕВСКИЙ – о переходе Караваева в Шахтер: «Это на его совести»
ОФИЦИАЛЬНО. Рома купила конкурента Довбику
Комо Сеск Фабрегас Нико Пас Реал Мадрид трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 26 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 26 мая 2026, 13:43 0
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов

Любовь к спорту точно будет плюсом

Усик назвал имя следующего соперника и выдвинул условие
Бокс | 26.05.2026, 10:31
Усик назвал имя следующего соперника и выдвинул условие
Усик назвал имя следующего соперника и выдвинул условие
Президент Жироны: «Мы вылетели. Будут тяжелые решения по составу»
Футбол | 26.05.2026, 18:01
Президент Жироны: «Мы вылетели. Будут тяжелые решения по составу»
Президент Жироны: «Мы вылетели. Будут тяжелые решения по составу»
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Бокс | 26.05.2026, 10:54
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
25.05.2026, 06:55 7
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 12
Футбол
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
25.05.2026, 06:12 8
Бокс
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 5
Футбол
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 63
Футбол
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем