Полузащитник Комо не хочет обратно в Реал. Но его не спрашивают

Итальянский «Комо» делает все возможное, чтобы удержать атакующего полузащитника Нико Паса еще на год. Аргентинская звезда также хочет остаться под руководством Сеска Фабрегаса еще на год, сыграв ключевую роль в выходе в Лигу чемпионов.

Однако окончательное решение останется за «Реалом», который пока ничего не объявил. Ранее Пас подписал контракт с «бьянкоблю» до 2028 года, но «сливочные» включили в сделку три опции обратного выкупа. Первая возможность вернуть игрока обратно за 8 миллионов евро «сгорела» летом 2025 года, но сейчас Паса можно вернуть за 9 миллионов евро, а следующим летом – за 10 миллионов.

В прошлом сезоне Серии А Пас забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.