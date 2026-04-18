18 апреля 2026, 20:41 | Обновлено 18 апреля 2026, 20:42
Нико ПАС: «Возвращение в Реал? Не хочу думать об этом»

Аргентинец сосредоточен на игре за «Комо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Полузащитник «Комо» Нико Пас поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Кубка Италии с «Интером» (первый матч 0:0), а также прокомментировал трансферные слухи.

– Думаю, мы проводим хороший сезон. Мы не ожидали такого, но благодаря ежедневной работе делаем что-то действительно отличное. Хотим добиться еще большего.

– Вы готовы к полуфиналу Кубка Италии?

– Да, было бы здорово пройти дальше. Мы сделаем все возможное, мы готовы к той работе, которую проделали. Хотим сыграть как можно лучше.

– Слухи о возможном переходе в «Интер» — вы чувствовали давление?

– Нет, никакого давления. Я не думаю о таких вещах, стараюсь делать свое дело и не концентрируюсь на внешнем. Давление я создаю себе сам.

– Было что-то конкретное?

– Нет, ничего конкретного не было.

– Что помните о своем первом голе за «Реал» против «Наполи»?

– Чистое счастье. Я был парнем, который только попал в первую команду... Забить в Лиге чемпионов вместе с такими «монстрами» из «Реала», против «Наполи», на «Бернабеу»...

– Мечтаете вернуться в «Реал»?

– Не хочу думать об этом. Хочу быть на 100% сосредоточен на «Комо» из уважения к клубу и к себе. Хочу отдавать максимум на поле, а остальное не зависит от меня.

Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
