Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Артем выиграл пари на 200 долларов
Бывший футболист «Динамо» Артем Милевский сообщил, что выиграл 200 долларов после победы Александра Усика над Рико Верховеном в чемпионском бою.
– В Усика ты верил до последнего, ведь по судейским записям он проигрывал?
– Было тяжело, очень тяжело. Тамила уже руки потирала: «Давай мои деньги, отдавай 200 долларов». А она еще и говорит: «Этот Верховен такой крутой, такой симпатичный парень из Голландии!» Обязательно так и напиши: «симпатичный парень из Голландии». И этот симпатичный парень получил такую пощечину, что ого-го! Так и не собрался после этого. Саня – красавец!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пятов может стать тренером вратарей в сборной Украины
Главный тренер сборной Украины начал работу с победы над командой Польши