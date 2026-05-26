Евро U17
Италия U17
26.05.2026 14:30 – FT 1 : 0
Франция U17
Молодежные турниры
26 мая 2026, 17:23 | Обновлено 26 мая 2026, 17:29
Италия и Франция устроили зарубу на старте чемпионата Европы U-17

Судьбу поединка решил единственный гол, забитый итальянцами на 55-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

​В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

В матче 1-го тура группы B в Таллинне Италия переиграла Францию со счетом 1:0.

Судьбу поединка решил единственный гол, который забил Диего Перилло на 55-й минуте

В другом матче этой группы в 19:00 сыграют Черногория и Дания.

Днем ранее в 1-м туре Хорватия уступила Бельгии (0:2), а Испания разгромила Эстонию (4:1).

Чемпионат Европы 2026 U-17

1-й тур, 26 мая 2026, Таллинн (Эстония)

14:30. Италия U-17 – Франция U-17 – 1:0

Голы: Диего Перилло, 55

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Фотогалерея

Инфографика

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Италия U17.
Николай Степанов
