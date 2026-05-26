Италия и Франция устроили зарубу на старте чемпионата Европы U-17

​В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

В матче 1-го тура группы B в Таллинне Италия переиграла Францию со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Судьбу поединка решил единственный гол, который забил Диего Перилло на 55-й минуте

В другом матче этой группы в 19:00 сыграют Черногория и Дания.

Днем ранее в 1-м туре Хорватия уступила Бельгии (0:2), а Испания разгромила Эстонию (4:1).

Чемпионат Европы 2026 U-17

1-й тур, 26 мая 2026, Таллинн (Эстония)

14:30. Италия U-17 – Франция U-17 – 1:0

Голы: Диего Перилло, 55

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Фотогалерея

Инфографика

​