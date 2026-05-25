  Началось Евро U-17. В стартовом матче Хорватия проиграла Бельгии
25.05.2026 14:30 – FT 0 : 2
25 мая 2026, 17:38 | Обновлено 25 мая 2026, 17:43
Началось Евро U-17. В стартовом матче Хорватия проиграла Бельгии

В вечернем поединке этой группы сыграют Эстония и Испания

В Эстонии стартовал чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

В стартовом матче турнира Хорватия уступила Бельгии со счетом 0:2.

В вечернем матче этой группы в 20:00 сыграют Эстония и Испания.

В другой группы играют Дания, Франция, Италия, Черногория.

Чемпионат Европы 2026 U-17

1-й тур, 25 мая 2026, Эстония

14:30. Хорватия U-17 – Бельгия U-17 – 0:2

Голы: Дриссен, 9, Мортхамер, 13

20:00. Эстония U-17 – Испания U-17

Турнирная таблица

Инфографика

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Tinus Moorthamer (Бельгия U17).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Jelle Driessen (Бельгия U17).
Николай Степанов
