Началось Евро U-17. В стартовом матче Хорватия проиграла Бельгии
В вечернем поединке этой группы сыграют Эстония и Испания
В Эстонии стартовал чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).
В стартовом матче турнира Хорватия уступила Бельгии со счетом 0:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В вечернем матче этой группы в 20:00 сыграют Эстония и Испания.
В другой группы играют Дания, Франция, Италия, Черногория.
Чемпионат Европы 2026 U-17
1-й тур, 25 мая 2026, Эстония
14:30. Хорватия U-17 – Бельгия U-17 – 0:2
Голы: Дриссен, 9, Мортхамер, 13
20:00. Эстония U-17 – Испания U-17
Турнирная таблица
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер – о поединке с Верховеном
Сулейман хочет сначала санкционировать поединок с Кабайелом