  Тотальная доминация. Испания начала Евро-2026 U-17 с разгрома хозяев
25 мая 2026, 22:10 | Обновлено 25 мая 2026, 22:13
Тотальная доминация. Испания начала Евро-2026 U-17 с разгрома хозяев

В матче стартового тура в Таллинне Испания переиграла Эстонию

Getty Images/Global Images Ukraine

В Эстонии стартовал чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

В матче стартового тура в Таллинне Испания разгромила Эстонию, хозяев турнира, со счетом 4:1.

Ранее в стартовом матче турнира Хорватия уступила Бельгии со счетом 0:2.

Турнирное положение в группе: Испания, Бельгия (по 3), Хорватия, Эстония (по 0).

В другой группе играют Дания, Франция, Италия, Черногория.

Чемпионат Европы 2026 U-17

1-й тур, 25 мая 2026, Таллинн (Эстония)

20:00. Эстония U-17 – Испания U-17 – 1:4

Голы: Нельцас, 42 – Каррерас, 16, Маянс, 30, Альвес, 36, Тункара, 49 (пен)

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Инфографика

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Испания U17.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Ron Neltsas (Эстония U17).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Enzo Alves (Испания U17).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Sergi Mayans (Испания U17).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Mikel Urrestarazu (Испания U17).
