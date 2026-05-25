Тотальная доминация. Испания начала Евро-2026 U-17 с разгрома хозяев
В матче стартового тура в Таллинне Испания переиграла Эстонию
В Эстонии стартовал чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).
В матче стартового тура в Таллинне Испания разгромила Эстонию, хозяев турнира, со счетом 4:1.
Ранее в стартовом матче турнира Хорватия уступила Бельгии со счетом 0:2.
Турнирное положение в группе: Испания, Бельгия (по 3), Хорватия, Эстония (по 0).
В другой группе играют Дания, Франция, Италия, Черногория.
Чемпионат Европы 2026 U-17
1-й тур, 25 мая 2026, Таллинн (Эстония)
20:00. Эстония U-17 – Испания U-17 – 1:4
Голы: Нельцас, 42 – Каррерас, 16, Маянс, 30, Альвес, 36, Тункара, 49 (пен)
