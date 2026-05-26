СВИТОЛИНА: «Когда я так выкладываюсь в матчах, я реально прохожу через ад»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Анной Бондар в первом раунде Ролан Гаррос 2026:

– Это был тяжелый матч. Как вы через него прошли, особенно в третьем сете?

– Да, это был действительно тяжелый матч. Я и не ожидала ничего другого. У меня было несколько больших битв с Анной, два поражения против нее. Но для меня было важно следовать своему игровому плану и показать лучшую борьбу, на которую я способна. И да, я очень рада, как закончился матч – победой для меня в тяжелой борьбе и тай-брейке.

– В Мадриде она вам переиграла. Что вас так сильно беспокоит в ее игре?

– Думаю, сложно выделить одну вещь, потому что в Мадриде очень уникальные условия. Также, если взять мое поражение от нее в Нью-Йорке, там тоже были определенные проблемы, так что сложно сказать, что именно меня беспокоит. Но она просто очень хорошо играет против меня. Если посмотреть на сами матчи, она сильно подает, бьет по линиям, чисто попадает в линии и просто показывает отличный теннис. Так что иногда такое бывает, когда у людей против тебя ничего не терять, они играют на полную и тебе просто нужно найти способ победить.

– Когда вы проигрываете одному игроку два раза подряд, что вы берете из этих поражений? Пытаетесь их выбросить из головы? Можете немного подробнее объяснить про mindset?

– К счастью, это не 10–0. Я серьезно села с тренером и поговорила о том, что я могу улучшить к предстоящему матчу. Те вещи, которые я все-таки делала хорошо – в Мадриде у меня была действительно плохая игра с моей стороны, она сыграла невероятно. Думаю, нужно было найти тактические вещи, которые сработают. Я все равно обыгрывала ее два раза, так что это дало мне уверенность, что я могу ее победить. Я обыграла ее и здесь. Это именно про тактические моменты, на которых мы очень сосредоточились, и про то, чтобы приносить борьбу. Когда игрок против тебя играет здорово, нужно быть максимально сосредоточенной, следовать плану и находить способы побеждать. Думаю, я все равно сыграла хороший теннис. Она иногда играла просто блестяще – например, в третьем сете при 4:5, по-моему, она выиграла восемь очков подряд. Я в тот момент ничего не делала неправильно, но она была просто невероятна. Поэтому нужно просто опустить голову и продолжать работать, находя маленькие возможности, чтобы диктовать игру.

– Учитывая условия и сложность соперницы, куда бы вы поставили этот матч среди самых тяжелых матчей первого круга на мейджорах, которые вам удалось пройти?

– Определенно в топ-3. Я не помню такого тяжелого матча – не только потому, что я играла против нее и раньше проигрывала, но и потому что было довольно жарко. Сложные условия, сложная соперница. Мне нужно было по-настоящему взять ту уверенность из Рима, поднять свой уровень и продолжать бороться. В итоге во втором и третьем сетах я сыграла хороший теннис и была очень сосредоточена.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает Ролан Гаррос 2026!

– За все годы войны как часто вам приходилось во время матчей пытаться блокировать такие мысли? Бывает ли, что эти сложные вещи из дома все равно всплывают в голове?

– Да, конечно. Особенно такие ночи, как два дня назад. Была массированная атака на Киев и в целом по Украине. Мы в каком-то смысле уже привыкли, но, конечно, когда, как в случае Марты, ракета падает очень близко к дому, к родителям – это просто ужасно, и ты начинаешь очень сильно думать об этом. Конечно, когда происходят такие ситуации, ты начинаешь думать о своей жизни и о том, что ты здесь делаешь, потому что можешь потенциально потерять семью. Думаю, это касается всех украинцев в целом. Мы с этим живем, может, не всегда об этом говорим, но это крайне тяжело, и это давит на нас уже годы и годы. Некоторые ночи проще, некоторые – намного сложнее. Это действительно страшно для нас и для всех игроков, у кого семьи до сих пор там. А для украинского народа, когда происходит такая массированная атака – больше 600 ракет по Украине – ты просто очень подавлен и ничего не хочешь делать. Ты просто выключаешься.

– Многие сейчас рассматривают вас как реальную претендентку на титул в конце двухнедельного турнира. Это начинает давить на вас на данном этапе или вы можете отбрасывать такие мысли и сосредотачиваться только на следующих шагах?

– Нет, я об этом особо не думаю. Мне кажется, люди слишком много об этом говорят. Я в хорошей форме, но есть игроки, которые являются большими фаворитами, чем я. Думаю, как минимум пять игроков имеют больше шансов выиграть этот турнир. Поэтому я вообще об этом не думаю. Я полностью сосредоточена. В первую очередь я очень серьезно настраивалась на первый круг, потому что это был большой вызов, и я не была уверена, что выйду во второй. Так что просто вкалывала. Как всегда – восстановление, выполнение игрового плана на следующий круг. Когда ты хорошо играешь и находишься в топе рейтинга, все играют против тебя раскованно. Им нечего терять, поэтому они показывают свою лучшую игру. Когда ты попадаешь в такую позицию, это опасная позиция, и нужно быть еще более сосредоточенной на той работе, которую нужно делать на корте.

– После первого сета иногда казалось, что физически вам будет очень тяжело, и вдруг вы словно родились заново, а второй сет был очень впечатляющим. Что помогает вам сохранять такую силу? Это опыт, момент или какой фактор? И после стольких недель и месяцев хорошей игры — в чем был ключ?

– Отвечая на первый вопрос – это про ментальную стойкость. Конечно, не всегда все легко и гладко, особенно когда ты играешь не так, как хочешь, и условия были очень тяжелыми, очень жарко. Я просто пыталась сосредоточиться на своем дыхании, на том, что я должна делать на корте. С небольшой нервозностью нормально, что иногда ты чувствуешь себя не лучшим образом. Для меня все сводится к ментальной стойкости и борьбе за каждое очко. Даже когда я на брейк-пойнте – был очень тяжелый гейм во втором гейме третьего сета, мы играли, по-моему, больше 15 минут. Только благодаря тому, что я была сильной и вложила всю свою энергию в этот гейм, я вернулась на правильный путь. Я уже годы и годы работаю над тем, чтобы быть ментально сильной, ментально «закрытой», играть каждое очко как последнее. Но, конечно, это очень сильно выматывает тело, и иногда можно выгореть. Именно поэтому я до сих пор учусь балансировать свою ментальную стойкость. Когда я так выкладываюсь в матчах, как сегодня, я реально прохожу через ад и стены в голове, чтобы оставаться агрессивной и не играть безопасно. Потому что безопасный теннис – это не то, как играют чемпионы. Это требует огромной внутренней силы. Я пытаюсь это балансировать, и это приносит мне хорошие результаты и такие победы, как сегодня. Но мне также нужно находить способы, чтобы после того, как я выкладываюсь на 100%, у меня было нормальное восстановление и баланс в календаре перед тем, как снова идти в этот ад.

РЕКЛАМА 21+



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.



ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.