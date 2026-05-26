  4. Стали известны планы Динамо на арендованных футболистов
26 мая 2026, 22:24 | Обновлено 26 мая 2026, 22:39
Стали известны планы Динамо на арендованных футболистов

Часть футболистов получит шанс, остальных ждут новые команды

Стали известны планы киевского «Динамо» на часть арендованных футболистов. Об этом сообщает «Динамо Київ Inside».

По информации источника, Роман Саленко и Алексей Гусев, которые провели сезон в составах «Зари» и «Кудровки» соответственно, получат шанс на сборах.

«Бело-синие» находятся в поисках аренд для Андрея Маткевича и Владислава Герыча, которые защищали цвета «Эпицентра» и «Черноморца» соответственно.

С Самбой Диалло, полгода проведшим в «Рухе», планируют попрощаться, возможно даже преждевременно – его соглашение истекает зимой 2026 года.

Александре Пейкришвили отправится в еще одну аренду в «Гагру».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» хочет расторгнуть контракт с футболистом.

Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Алексей Гусев Роман Саленко Самба Диалло Андрей Маткевич Владислав Герич Александре Пейкришвили Гагра Рух Львов Заря Луганск Кудровка Эпицентр Каменец-Подольский
Даниил Кирияка Источник: Telegram
возвращение Гусева и Саленко вполне очевидный шаг. особенно в контексте ухода Караваева и крайне слабой игры Шапаренко.
не знаю почему идет информация о незаинтересованности в услугах Рамадани. Оценки у него в аренде хорошие, стоило бы дать шанс человеку.
