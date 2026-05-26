Стали известны планы Динамо на арендованных футболистов

Стали известны планы киевского «Динамо» на часть арендованных футболистов. Об этом сообщает «Динамо Київ Inside».

По информации источника, Роман Саленко и Алексей Гусев, которые провели сезон в составах «Зари» и «Кудровки» соответственно, получат шанс на сборах.

«Бело-синие» находятся в поисках аренд для Андрея Маткевича и Владислава Герыча, которые защищали цвета «Эпицентра» и «Черноморца» соответственно.

С Самбой Диалло, полгода проведшим в «Рухе», планируют попрощаться, возможно даже преждевременно – его соглашение истекает зимой 2026 года.

Александре Пейкришвили отправится в еще одну аренду в «Гагру».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» хочет расторгнуть контракт с футболистом.