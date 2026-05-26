Динамо хочет расторгнуть контракт с футболистом, обиженным на Костюка

Киевское «Динамо» не рассчитывает на легионера.

Как отмечает источник, сенегальский вингер Самба Диалло, который был арендован «Рухом» на вторую часть сезона, не получит продления контракта от киевлян, действующее соглашение истекает в конце года. Более того, киевский клуб готов досрочно расторгнуть с ним сотрудничество.

В активе Диалло за «Рух» десять сыгранных матчей и лишь одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что одной из причин ухода игрока стало его недовольство словами тренера Игоря Костюка. Диалло рассчитывал на доверие наставника, ведь ранее слышал от него поддержку, однако впоследствии Костюк публично заявил, что футболист находится не в лучшей форме.