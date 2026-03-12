Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб

«Динамо» Киев и «Рух» Львов достигли договоренности об аренде сенегальского вингера Самбы Диалло. Футболист проведет в львовской команде остаток текущего сезона.

По информации источника, одной из причин ухода игрока стало его недовольство словами тренера Игоря Костюка. Сообщается, что Диалло рассчитывал на доверие наставника, ведь раньше слышал от него поддержку, однако впоследствии Костюк публично заявил, что футболист находится не в лучшей форме.

В прошлом сезоне сенегалец выступал на правах аренды за Хапоэль Иерусалим в чемпионате Израиля. Там он провел 19 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.