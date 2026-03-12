Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 21:22 |
2337
0

Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб

Самба Диалло перешел в «Рух»

12 марта 2026, 21:22 |
2337
0
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
ФК Динамо. Самба Диалло

«Динамо» Киев и «Рух» Львов достигли договоренности об аренде сенегальского вингера Самбы Диалло. Футболист проведет в львовской команде остаток текущего сезона.

По информации источника, одной из причин ухода игрока стало его недовольство словами тренера Игоря Костюка. Сообщается, что Диалло рассчитывал на доверие наставника, ведь раньше слышал от него поддержку, однако впоследствии Костюк публично заявил, что футболист находится не в лучшей форме.

В прошлом сезоне сенегалец выступал на правах аренды за Хапоэль Иерусалим в чемпионате Израиля. Там он провел 19 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

По теме:
Реал лишил призера чемпионата мира статуса неприкосновенного. Названа цена
ШОВКОВСКИЙ: «Пытались найти цивилизованное решение. В ответ агрессия»
ОФИЦИАЛЬНО. На фоне краха. Ворскла подписала нескольких исполнителей
Динамо Киев трансферы аренда игрока Игорь Костюк трансферы УПЛ Рух Львов Самба Диалло
Дмитрий Олийченко Источник: ДИНАМІВЕЦЬ
Оцените материал
(48)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 12 марта 2026, 00:55 18
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс

Элина переиграла Катерину Синякову, которая отказалась от продолжения матча во втором сете

Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Футбол | 12 марта 2026, 06:23 6
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже

ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми

Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 12.03.2026, 18:54
Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 12.03.2026, 11:40
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Футбол | 11.03.2026, 21:23
Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 6
Футбол
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 48
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 6
Бокс
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
11.03.2026, 04:41 5
Бокс
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 2
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем