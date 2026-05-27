Ребров может возглавить титулованный клуб, который попал в Лигу чемпионов

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров является идеальным кандидатом, чтобы возглавить турецкий «Фенербахче», который 12-й сезон подряд остался без золотых наград Суперлиги.

Как сообщил журналист Угур Аркан, 51-летний специалист сможет улучшить результаты стамбульского клуба, поскольку имеет опыт выступлений в составе команды и знает особенности местного чемпионата:

«Сергей Ребров покинул должность главного тренера сборной Украины. В активе специалиста – шесть чемпионских титулов в карьере и четыре кубковых. Он выводил «Динамо» в четвертьфинал Лиги Европы.

Ребров был в составе «Фенербахче», когда клуб выиграл чемпионат в 2004 году. Он будет идеальным кандидат, чтобы возглавить «Фенербахче», если нужен тренер, знающий Турцию.

Тот, кто умеет побеждать и понимает, что значит играть в составе турецкого клуба», – подытожил журналист.

Ребров возглавлял сборную Украины с июня 2023 до апреля 2026 года и провел 34 матча во главе команды – одержал 16 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.