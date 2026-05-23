Ребров может возглавит 27-кратного чемпиона страны. Идут переговоры
Иван Кмотрик подтвердил, что «Слован» из Братиславы рассматривает кандидатуру украинца
Генеральный директор «Слована» из Братиславы Иван Кмотрик назвал имена специалистов, которые могут возглавить клуб перед стартом сезона 2026/27.
Одним из приоритетных кандидатов считается бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров, который в апреле покинул «сине-желтых», не выполнив главную задачу – попадание на ЧМ-2026.
«Вопрос о новом тренере сейчас является для нас главной темой на ближайший период. Мы хотели быть откровенными с нашими болельщиками. Имена Игоря Бишчана и Яя Туре соответствуют действительности, поэтому я их подтвердил.
У нас есть и другие кандидаты, которых я могу упомянуть. Есть очень интересное имя — Сергей Ребров, который добился успеха в качестве тренера везде, где работал», – признался Кмотрик.
Ребров возглавлял сине-желтую команду с июня 2023 года и провел 34 матча во главе сборной – одержал 16 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.
«Слован» становился 27-кратным чемпионом страны (Словакии и Чехословакии). В составе клуба из Братиславы выступает украинский защитник Даниил Игнатенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе
Бруно Фернандеш получил признание от экспертов