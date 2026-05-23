  Ребров может возглавит 27-кратного чемпиона страны. Идут переговоры
23 мая 2026, 16:21 | Обновлено 23 мая 2026, 16:48
Ребров может возглавит 27-кратного чемпиона страны. Идут переговоры

Иван Кмотрик подтвердил, что «Слован» из Братиславы рассматривает кандидатуру украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Генеральный директор «Слована» из Братиславы Иван Кмотрик назвал имена специалистов, которые могут возглавить клуб перед стартом сезона 2026/27.

Одним из приоритетных кандидатов считается бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров, который в апреле покинул «сине-желтых», не выполнив главную задачу – попадание на ЧМ-2026.

«Вопрос о новом тренере сейчас является для нас главной темой на ближайший период. Мы хотели быть откровенными с нашими болельщиками. Имена Игоря Бишчана и Яя Туре соответствуют действительности, поэтому я их подтвердил.

У нас есть и другие кандидаты, которых я могу упомянуть. Есть очень интересное имя — Сергей Ребров, который добился успеха в качестве тренера везде, где работал», – признался Кмотрик.

Ребров возглавлял сине-желтую команду с июня 2023 года и провел 34 матча во главе сборной – одержал 16 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.

«Слован» становился 27-кратным чемпионом страны (Словакии и Чехословакии). В составе клуба из Братиславы выступает украинский защитник Даниил Игнатенко.

Интересно какие идиоты возьмут этого физрука тренером, после его "работы" со сборной Украины?
Лишились без турніру міжнародного через ця обізяну тупу 
Я би цьому ханизі і команду 8 ліги недовірив
