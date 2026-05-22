Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Президент словацкого «Слована» официально подтвердил контакты с украинским специалистом
Участник Лиги чемпионов, обладатель золотых наград чемпионата Словакии – «Слован» из Братиславы – провел переговоры с бывшим тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.
Контакты с 51-летним специалистом подтвердил президент клуба Иван Кмотрик. Кроме украинца словацкий клуб также рассматривает кандидатуры Робби Кина, Игоря Бищана и Яя Туре.
«Новый претендент на Сергея Реброва – и это не шутки. Наши источники предоставили сенсационную информацию, что «Слован» предметно интересуется украинским тренером.
Многолетний тренер команды Владимир Вайсс переходит в сборную Словакии. Президент клуба официально подтвердил факт переговоров с украинским специалистом.
И хоть вариант с ОАЭ действительно выглядит приоритетным для Реброва, однако стоит присмотреться к развитию событий, ведь «Слован» – самый успешный клуб страны, стабильный участник еврокубков и даже Лиги чемпионов и имеет значительные амбиции к развитию», – сообщил источник.
Ребров возглавлял сборную Украины с июня 2023 по апрель 2026 года, проведя во главе национальной команды 34 матча – 16 побед, восемь ничьих и десять поражений.
