  Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
22 мая 2026, 10:17 | Обновлено 22 мая 2026, 10:54
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов

Президент словацкого «Слована» официально подтвердил контакты с украинским специалистом

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Участник Лиги чемпионов, обладатель золотых наград чемпионата Словакии – «Слован» из Братиславы – провел переговоры с бывшим тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

Контакты с 51-летним специалистом подтвердил президент клуба Иван Кмотрик. Кроме украинца словацкий клуб также рассматривает кандидатуры Робби Кина, Игоря Бищана и Яя Туре.

«Новый претендент на Сергея Реброва – и это не шутки. Наши источники предоставили сенсационную информацию, что «Слован» предметно интересуется украинским тренером.

Многолетний тренер команды Владимир Вайсс переходит в сборную Словакии. Президент клуба официально подтвердил факт переговоров с украинским специалистом.

И хоть вариант с ОАЭ действительно выглядит приоритетным для Реброва, однако стоит присмотреться к развитию событий, ведь «Слован» – самый успешный клуб страны, стабильный участник еврокубков и даже Лиги чемпионов и имеет значительные амбиции к развитию», – сообщил источник.

Ребров возглавлял сборную Украины с июня 2023 по апрель 2026 года, проведя во главе национальной команды 34 матча – 16 побед, восемь ничьих и десять поражений.

Николай Тытюк Источник: Telegram
Комментарии 9
Якось пох 
Піз да Словану)
Співчуваю Словану
Беріть Сірожу "Залупу" - будете через рік замість ЛЧ в словацькому пердиві грати... 
словаки - прокасапські гади. Вчора офіційно грали матч з бульбашами; і це при тому, що латиші бойкотували гру з цими підху*ловниками
В Єрмака у помічники
Заробітчанин "приспособлєнєц" ой Сирожа Сирожа це тобі не збірна, чи якись Аль-Слован
Класс. Славяне и рядом.
Реброву удачи в любом новом клубе. А мы в ожидании битвы 12:00 🥇🥇
