Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
«Аль-Вахда» в ближайшее время завершит переговоры с тренером
Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вернется к работе.
Как отмечает источник, клуб «Аль-Вахда» из Абу-Даби вскоре завершит сделку о назначении Реброва новым главным тренером команды.
Отметим, что в ОАЭ Ребров выигрывал чемпионат и Кубок лиги с «Аль-Айном».
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.
