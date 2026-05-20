20 мая 2026, 22:22 | Обновлено 20 мая 2026, 22:28
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины

«Аль-Вахда» в ближайшее время завершит переговоры с тренером

УАФ. Сергей Ребров

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вернется к работе.

Как отмечает источник, клуб «Аль-Вахда» из Абу-Даби вскоре завершит сделку о назначении Реброва новым главным тренером команды.

Отметим, что в ОАЭ Ребров выигрывал чемпионат и Кубок лиги с «Аль-Айном».

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу отставка назначение тренера Аль-Вахда Абу-Даби чемпионат ОАЭ по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
оце його рівень... не більше
Хіба Ребров був звільнений? А я думав, що у нього просто контракт закінчився)
відключіть вже йому інтернет!
Повага Сергію Реброву за внесення застави за людину, яка всі ці роки вибивала у міжнародних партнерів для України зброю, боєприпаси, ППО, ракети. 
