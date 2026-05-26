ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб остался без тренера после медали Лиги 1
Бруно Женезьо и «Лилль» разошлись
Французский клуб «Лилль» официально сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Бруно Женезьо после завершения сезона-2025/26.
Специалист покинул расположение клуба, не договорившись с «догами» о продлении контракта.
«Президент Оливье Летанг от имени клуба и его сотрудников хочет выразить искреннюю благодарность Бруно Женезьо за качество проделанной работы, выстроенные отношения со всеми составляющими клуба, а также за профессионализм и постоянную преданность делу, которые он демонстрировал на протяжении этих двух непростых сезонов.
Для обеих сторон завершается позитивная страница сотрудничества, и мы надеемся, что следующие этапы также будут в таком же духе», – написала пресс-служба клуба.
Бруно провел в «Лилле» два сезона, присоединившись к клубу летом 2024 года. Под руководством Женезьо «доги» провели 99 матчей (50 побед, 19 ничьих и 30 поражений).
За два года «Лилль» дважды финишировал в топ-5 французской лиги: пятое место в сезоне 2024/25 и третье в сезоне 2025/26.
🔴 Communiqué du club— LOSC (@losclive) May 25, 2026
Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026.
Le LOSC et son président adressent sincèrement à Bruno Genesio leurs meilleurs vœux pour ses futurs projets 🤝
Lire la suite :…
