  4. ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб остался без тренера после медали Лиги 1
26 мая 2026, 07:58 | Обновлено 26 мая 2026, 08:07
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб остался без тренера после медали Лиги 1

Бруно Женезьо и «Лилль» разошлись

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Женезьо

Французский клуб «Лилль» официально сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Бруно Женезьо после завершения сезона-2025/26.

Специалист покинул расположение клуба, не договорившись с «догами» о продлении контракта.

«Президент Оливье Летанг от имени клуба и его сотрудников хочет выразить искреннюю благодарность Бруно Женезьо за качество проделанной работы, выстроенные отношения со всеми составляющими клуба, а также за профессионализм и постоянную преданность делу, которые он демонстрировал на протяжении этих двух непростых сезонов.

Для обеих сторон завершается позитивная страница сотрудничества, и мы надеемся, что следующие этапы также будут в таком же духе», – написала пресс-служба клуба.

Бруно провел в «Лилле» два сезона, присоединившись к клубу летом 2024 года. Под руководством Женезьо «доги» провели 99 матчей (50 побед, 19 ничьих и 30 поражений).

За два года «Лилль» дважды финишировал в топ-5 французской лиги: пятое место в сезоне 2024/25 и третье в сезоне 2025/26.

Андрей Витренко Источник: ФК Лилль
