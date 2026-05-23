Таких заявлений не было. Во Франции удивили новостями о Яремчуке
Роман все еще может остаться в Лионе
Во Франции опровергли слова спортивного директора «Лиона» Матье Луи-Жана о том, что украинский форвард Роман Яремчук покинет команду после того, как летом истечет срок его аренды.
Так, по информации Twitter-паблика Gones Radio, никто из представителей клуба ни одного заявления по поводу будущего 30-летнего нападающего не делал. Цитата же Луи-Жана, разлетевшаяся по Сети, является фейком.
Пока ситуация с будущим украинца остается открытой, ведь в «Лионе» еще не определились, воспользуются ли опцией выкупа контракта форварда у греческого «Олимпиакоса» за 5 млн евро.
Ранее главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека заявил, что доволен Яремчуком.
🆕 𝗖𝗢𝗥𝗥𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗥 𝗬𝗔𝗥𝗘𝗠𝗖𝗛𝗨𝗞 : 𝗔𝗨𝗖𝗨𝗡𝗘 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗡’𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗥𝗘𝗡𝗗𝗨𝗘 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗧— 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗥𝗔𝗗𝗜𝗢 (@GonesRadioOff) May 21, 2026
Matthieu Louis-Jean n’a jamais dit que Yaremchuk allait partir.
Aucune déclaration en ce sens n'a été faite en zone mixte après…
