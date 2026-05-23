Таких заявлений не было. Во Франции удивили новостями о Яремчуке

Во Франции опровергли слова спортивного директора «Лиона» Матье Луи-Жана о том, что украинский форвард Роман Яремчук покинет команду после того, как летом истечет срок его аренды.

Так, по информации Twitter-паблика Gones Radio, никто из представителей клуба ни одного заявления по поводу будущего 30-летнего нападающего не делал. Цитата же Луи-Жана, разлетевшаяся по Сети, является фейком.

Пока ситуация с будущим украинца остается открытой, ведь в «Лионе» еще не определились, воспользуются ли опцией выкупа контракта форварда у греческого «Олимпиакоса» за 5 млн евро.

Ранее главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека заявил, что доволен Яремчуком.