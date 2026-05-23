  4. Таких заявлений не было. Во Франции удивили новостями о Яремчуке
23 мая 2026, 14:09
Таких заявлений не было. Во Франции удивили новостями о Яремчуке

Роман все еще может остаться в Лионе

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Во Франции опровергли слова спортивного директора «Лиона» Матье Луи-Жана о том, что украинский форвард Роман Яремчук покинет команду после того, как летом истечет срок его аренды.

Так, по информации Twitter-паблика Gones Radio, никто из представителей клуба ни одного заявления по поводу будущего 30-летнего нападающего не делал. Цитата же Луи-Жана, разлетевшаяся по Сети, является фейком.

Пока ситуация с будущим украинца остается открытой, ведь в «Лионе» еще не определились, воспользуются ли опцией выкупа контракта форварда у греческого «Олимпиакоса» за 5 млн евро.

Ранее главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека заявил, что доволен Яремчуком.

Антон Романенко Источник: X (Twitter)
Эндрик уйдет, им по-любому нужен форвард. 5 лямов это ерунда даже для клуба с финансовыми проблемами. 
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
В Динамо вернется известный украинский футболист
