Большая новость для Романа. В Лионе сделали заявление о будущем Яремчука

Спортивный директор «Лиона» Матье Луи-Жан заявил, что украинский форвард Роман Яремчук покинет клуб после того, как летом истечет срок его аренды, и вернется в греческий «Олимпиакос».

«Мы были не готовы конкурировать на всех фронтах в этом сезоне. Мы увидели это, проведя девять матчей без побед. И потом мы хорошо отыгрались. Конечно, нам хотелось бы выступить лучше, но мы довольны четвертым местом.

Нам нужно быть готовыми к началу августа. Но мы должны были это предвидеть, поэтому и начали работать. Одним из приоритетов будет усиление атакующего сектора, поскольку находившиеся в аренде Роман Яремчук и Эндрик уйдут», – цитирует спортивного директора «Лиона» Topmercato.

Ранее главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека заявил, что доволен Яремчуком.