  4. Фонсека: «Я очень доволен Яремчуком. Это сильный игрок»
10 мая 2026, 21:03 |
Фонсека: «Я очень доволен Яремчуком. Это сильный игрок»

Тренер Лиона расхвалил украинского нападающего

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высказался в отношении украинского нападающего своей команды Романа Яремчука.

«Нелегко, когда нападающий приходит в новую команду. Ему нужно было время, чтобы понять наш стиль игры. Роман – сильный игрок в штрафной площадке. Команда адаптировалась к нашему стилю игры, и Роман тоже понял наш стиль. Он хорошо влился в команду.

Это нормальный процесс, но для нападающего это всегда сложно. Я очень доволен им и его прогрессом, потому что мы играем в совсем другой футбол, чем тот, в который он играл в «Олимпиакосе», – цитирует Фонсеку Fichajes.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лион Паулу Фонсека Роман Яремчук
Антон Романенко Источник: Fichajes.com
