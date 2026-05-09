«Вызывает беспокойство». Яремчук обратился к французам по поводу войны

Нападающий «Лиона» и сборной Украины Роман Яремчук в беседе с французскими СМИ рассказал о продолжающейся войне России против украинского народа.

«Я хотел бы поблагодарить Францию, потому что это одна из стран, которая нам помогает. Мы часто видим встречи наших двух президентов, что важно. Также есть поддержка народа. Мне в начале войны было очень трудно примирить эти два аспекта», – сказал футболист.

Роман пояснил, что его семья и близкие находятся рядом с ним, но ему все равно нелегко из-за того, что многие знакомые остаются в Украине в опасности. В частности, он упомянул о друзьях, которые играют в УПЛ.

«Когда видишь новости о том, что Россия что-то планирует, это вызывает беспокойство. Я хочу еще раз выразить свою полную поддержку своему народу. И в определенной степени я делаю все возможное, чтобы принести им немного радости. Для них это много значит», – отметил Яремчук.

Сейчас нападающий выступает за «Лион» на правах аренды до конца сезона. Его контракт принадлежит греческому «Олимпиакосу».