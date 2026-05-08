08 мая 2026, 16:51 |
Роман ЯРЕМЧУК: «Фонсека позвонил мне, а Лион предложил перейти»

Форвард сборной Украины ответил на вопросы журналистов перед матчем чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард французского «Лиона» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своей адаптации после перехода из чемпионата Греции, разговоре с Паулу Фонсекой и политике.

Текущая форма: «Мы стараемся сосредоточиться на деталях. Футбол быстро меняется, каждая неделя может может отличаться от предыдущей. Я делаю все возможное, усердно работаю, чтобы помочь команде».

Решающий отрезок сезона: «Для меня это прекрасное чувство и замечательный опыт – быть здесь и бороться за Лигу чемпионов. Играть важные матчи на невероятном стадионе – это фантастика.

Но, как я уже сказал, если не сосредоточиться на каждом матче, можно проиграть. Наша следующая цель – «Тулуза». Мы знаем, что это будет сложный матч, мы очень уважаем эту команду и сделаем все возможное, чтобы показать там свой лучший футбол».

Период адаптации: «Конечно, когда приходишь в команду в середине сезона с травмой, адаптироваться непросто. Это другой менталитет, другой стиль футбола, другие люди.

Для меня было важно восстановить форму и понять, как играет «Лион». Это было нелегко, но постепенно стало лучше. Команда и тренер помогли мне. Здесь делают все, чтобы я чувствовал себя хорошо, и именно поэтому мне удалось забить».

Первоначальный контакт с Лионом: «Когда я играл за другие клубы, Паулу Фонсека уже пытался меня подписать. Когда он был в «Шахтере», я играл против него, так что он знает мой стиль.

Паулу – тот тренер, которому нравится играть с таким нападающим, как я. Поэтому он позвонил мне, а «Лион» предложил мне перейти. Конечно, я был открыт для трансфера, и в итоге это произошло».

Нет, меня не удивил интерес из Франции. За последние сезоны я играл в некоторых крупных клубах. Мне не повезло с травмами и войной на Украине, что также сильно сказалось на моем психологическом состоянии, особенно в «Бенфике».

Но в прошлом сезоне у меня был очень качественный сезон в «Олимпиакосе». Я был ключевым игроком этой команды, мы завоевали трофей, я забил много голов. Вполне естественно, что клубы проявляют интерес к тебе, когда ты играешь хорошо.

Когда сезон возобновился, я получил очередную травму и стал играть меньше. Это создало для меня возможность попасть во Францию. «Лион» – огромный, известный клуб.

Если вы любите футбол, вы наверняка знаете о нем. Для меня это то место, где я могу проявить себя и показать своей стране, что пытаюсь принести им немного радости».

Взаимоотношения с товарищами по команде: «Думаю, это в основном работа тренера. Он создал невероятную команду, и мы играем в действительно качественный футбол.

Это не только моя заслуга. Это коллективная работа. Если команда не создает моменты, я не могу забить. Мы уважаем друг друга, бегаем вместе, защищаемся вместе.

Игра нападающих во многом зависит от остальной команды. Если команда играет хорошо и создает моменты, то мы обязательно забьем, и все будут довольны».

Состояние физической формы: «Это нормально для нападающего – ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Нужно понимать, чего от тебя ожидают: находиться в штрафной или участвовать в создании моментов. Ты стараешься слушать, понимать и забивать голы. Я чувствую себя лучше, но понимаю, что могу улучшить свою игру».

Поворотный момент во Франции: «Во-первых, вначале моя физическая форма была не идеальной. Затем команда мне помогла. Лидеры, такие как Мусса и Коко, общались со мной.

Они помогали мне, а я делал все возможное, чтобы чувствовать себя лучше и лучше. Нужно немного времени. Я хочу совершенствоваться и выигрывать матчи за«Лион».

Матч против «Тулузы»: «Думаю, сейчас подходящее время. Мы играем в футбол ради адреналина. Мы уважаем «Тулузу». Выездные матчи сложны. «Тулуза» – сильная команда, с качественными защитниками и нападающими.

На тренировках я вижу, что наша команда усердно работает и следует планам тренера. Посмотрим, что будет в воскресенье, но это будет сложный матч – надеюсь, что команда будет готова».

Длительные выступления в еврокубках: «Когда у тебя длительный европейский сезон, всегда сложно, потому что нужно быстро менять настрой. Поражение от «Сельты» подорвало нашу уверенность. Но в итоге мы нашли свой ритм и вернулись в игру».

Совмещение спортивной карьеры и геополитики: «Я хотел бы поблагодарить Францию, потому что это одна из стран, которая помогает Украине. Мы часто видим встречи наших двух президентов.

Когда видишь новости, которые вызывают тревогу... Я хочу еще раз подтвердить свою полную поддержку Украине. Я делаю все возможное, чтобы принести им немного радости. Для них это очень много значит».

