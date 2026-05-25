25 мая 2026, 23:59 | Обновлено 26 мая 2026, 00:55
Сенсационный тренер из АПЛ среди фаворитов. Милан ищет замену Аллегри

Андони Ираола может перебраться в Серию А

Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

«Милан» находится в активном поиске нового главного тренера после увольнения Массимилиано Аллегри.

Как сообщает издание Sky Sports, одним из первых имен, которые рассматривает «Милан» ему на замену, является баскский специалист Андони Ираола. В последние недели «россонери» начали контакты с испанским тренером и его агентами.

Что касается должности спортивного директора, которая также сейчас является вакантной, то «Милан» рассматривает возможность назначения Виктора Бежани из «Тулузы», бывшего помощника Дамьена Комолли во французском клубе, который, как и «россонери», принадлежит RedBird.

«Милан» провалил концовку сезона и не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов, заняв пятое место в турнирной таблице Серии А.

«Борнмут» под руководством Андони Ираолы завершил сезон в АПЛ на шестом месте, благодаря чему впервые в истории квалифицировался в еврокубки, а именно – в Лигу Европы. Однако 43-летний специалист еще в апреле объявил, что по окончании сезона покинет клуб.

Массимилиано Аллегри Андони Ираола Серия A чемпионат Италии по футболу Милан Дамьен Комолли Тулуза
Иван Чирко Источник: Sky Sport Italia
