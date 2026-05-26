Топовый легионер может покинуть Украинскую Премьер-лигу ради Серии А

Форвард львовских «Карпат» Бабукарр Фаал с высокой вероятностью покинет чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона, ведь пользуется серьезным спросом за границей:

«Есть вероятность, что «Карпаты» потеряют Фаала, который не играл в последних матчах, его берегли. Есть спрос из Австрии, Чехии, Бельгии и одним из главных вариантов считается «Удинезе», с которым есть хорошие отношения у топ-менеджеров украинского клуба.

Более того, есть клаусула, составляющая три миллиона. Потому никаких проблем с трансфером не будет», – рассказал журналист.

Фаал присоединился к «львам» во время зимнего трансферного окна из «Руха» за 500 тысяч евро. В футболке «Карпат» провел 10 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

«Удинезе» завершил чемпионат Серии А на десятой позиции, набрав 50 баллов. Команда является одной из старейших в Италии, так как основана в 1986 году.