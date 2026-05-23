Карпатам предложили два миллиона евро и бонусы за трансфер Фаала
Форвард львовского клуба может продолжить карьеру в составе чешской «Виктории» Пльзень
Форвард львовских «Карпат» Бабукарр Фаал может покинуть чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщило издание Isport.blesk.cz.
В услугах 23-летнего футболиста из Гамбии заинтересована «Виктория» Пльзень, которая отправила украинской стороне официальное предложение о трансфере.
Львовский клуб может заработать два миллиона евро и бонусы, которые будут зависеть от количества выходов форварда в стартовом составе клуба из Чехии и успехов в еврокубках.
Фаал перебрался в «Карпаты» во время зимнего трансферного окна из «Руха» за 500 тысяч евро. В футболке «львов» провел 10 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи.
«Виктория» обеспечила себе третье место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Чехии и сможет сыграть в квалификации Лиги Европы 2026/27.
