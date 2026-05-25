ВИДЕО. Драма с 7 голами. Украинец подарил шанс, но его клуб вылетел

24 мая состоялся полуфинальный матч за право выступать в Лиге конференций в рамках чемпионата Румынии.

Столичный клуб «Стяуа» дома встретился с «Ботошани» и оформил феерическую победу в овертайме – 4:3.

Надежду гостям на 90+4-й минуте подарил украинец Николай Ковталюк, который сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.

Несмотря на забитый мяч Ковталюка, «Ботошани» пропустил и не дотянул до серии пенальти.

В составе «Ботошани» Николай провел 30 матчей после летнего трансфера в Румынию. На счету форварда шесть голов и один ассист.

Чемпионат Румынии. 24 мая

Плей-офф за Лигу конференций, полуфинал

«Стяуа» – «Ботошани» – 4:3

Голы: Жоао Пауло, 20, Дава, 53, Тэнасе, 69 (пен.), Попеску, 107 – Майлат, 14, 77 (пен.), Ковталюк, 90+4

