ВИДЕО. Драма с 7 голами. Украинец подарил шанс, но его клуб вылетел
Николай Ковталюк перевел поединок чемпионата Румынии в овертаймы
24 мая состоялся полуфинальный матч за право выступать в Лиге конференций в рамках чемпионата Румынии.
Столичный клуб «Стяуа» дома встретился с «Ботошани» и оформил феерическую победу в овертайме – 4:3.
Надежду гостям на 90+4-й минуте подарил украинец Николай Ковталюк, который сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.
Несмотря на забитый мяч Ковталюка, «Ботошани» пропустил и не дотянул до серии пенальти.
В составе «Ботошани» Николай провел 30 матчей после летнего трансфера в Румынию. На счету форварда шесть голов и один ассист.
Чемпионат Румынии. 24 мая
Плей-офф за Лигу конференций, полуфинал
«Стяуа» – «Ботошани» – 4:3
Голы: Жоао Пауло, 20, Дава, 53, Тэнасе, 69 (пен.), Попеску, 107 – Майлат, 14, 77 (пен.), Ковталюк, 90+4
Видео голов и обзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Разбирались, что привело Александра к не лучшему выступлению
Эгис Климас больше не является менеджером украинца