Атлетико отпугивает Барселону от Альвареса космическим ценником

В последние дни у «Барселоны» появилась новая надежда на подписание форварда Хулиана Альвареса из «Атлетико» этим летом. Аргентинский нападающий отклонил предложение о новом контракте от «лос кольчонерос», тем самым, похоже, намекая на готовность покинуть клуб в предстоящее трансферное окно.

Кроме того, «Атлетико» демонстрирует некоторую готовность продать Альвареса, забившего 20 голов в 49 матчах во всех соревнованиях в сезоне 2025/26. Однако любая сделка должна быть заключена на их условиях, поэтому «Барселоне» всё ещё может быть очень сложно заполучить этого игрока.

По данным Marca, Альварес очень хочет перейти в более сильный клуб летом, но «Атлетико» позволит ему это сделать только в том случае, если получит предложение в районе 150 миллионов евро. Для «Барселоны» это была бы рекордная сделка наравне с трансфером Усмана Дембеле в 2017 году.

Пока остается неясным, как разрешится ситуация с Альваресом, но, несомненно, сейчас в этом вопросе гораздо больше неопределенности, чем несколько недель назад.