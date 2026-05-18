  4. Впечатляющая сумма. ПСЖ готовит предложение по суперзвезде
18 мая 2026, 23:15 | Обновлено 18 мая 2026, 23:26
Хулиан Альварес может продолжить карьеру в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Аьварес

Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, парижский гранд готовит предложение в размере 100 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Также аргентинец находится на радарах «Арсенала» и «Барселоны».

В текущем сезоне на счету Хулиана Альвареса 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 20 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» готов отдать 40 миллионов евро за двух россиян

Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
