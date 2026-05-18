Впечатляющая сумма. ПСЖ готовит предложение по суперзвезде

Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, парижский гранд готовит предложение в размере 100 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Также аргентинец находится на радарах «Арсенала» и «Барселоны».

В текущем сезоне на счету Хулиана Альвареса 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 20 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

