Впечатляющая сумма. ПСЖ готовит предложение по суперзвезде
Хулиан Альварес может продолжить карьеру в Париже
Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, парижский гранд готовит предложение в размере 100 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Также аргентинец находится на радарах «Арсенала» и «Барселоны».
В текущем сезоне на счету Хулиана Альвареса 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 20 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.
