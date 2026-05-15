Новости для Забарного. ПСЖ готов отдать 40 миллионов евро за двух россиян

Стремясь усилить свой состав к следующему сезону, «Пари Сен-Жермен» начал изучать трансферный рынок и уже определился с кандидатами, которые могут присоединиться к команде Луиса Энрике.

Спортивный директор французского клуба Луиш Кампуш нацелился на российский рынок, обратив внимание на двух полузащитников – Алексея Батракова и Матвея Кисляка.

«После подписания Матвея Сафонова из ФК «Краснодар» два года назад за 20 миллионов евро, ПСЖ теперь может подписать перспективных молодых игроков из этой страны.

Алексей Батраков (20 лет) – атакующий полузащитник, который также может играть на флангах, провёл два впечатляющих сезона в составе «Локомотива». Он может похвастаться 17 голами и 12 результативными передачами в 35 матчах.

Второй игрок – Матвей Кисляк (20 лет). Этот универсальный полузащитник перерос уровень российской лиги, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач в 41 матче.

И Батраков, и Кисляк оцениваются в 20 миллионов евро (каждый) – «Пари Сен-Жермен» попытается заполучить этот российский дуэт», – сообщил источник.

В составе ПСЖ выступает защитник сборной Украины Илья Забарный и российский голкипер Матвей Сафонов, который выиграл конкуренцию у Люки Шевалье и стал первым номером в нынешнем сезоне.